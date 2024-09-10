Юристка «замовила» чоловіка, щоб не ділитися при розлученні майном у Харкові

Але поліціянти зімітували вбивство чоловіка та затримали 55-річну замовницю у Харкові, повідомили у Нацполіції.

«Юристка розлучалася та ділила нерухомість з чоловіком. Ділити навпіл вона не захотіла. Про те, що він – жертва кілера, чоловік дізнався вже від поліції. Жінка швидко знайшла виконавця завдяки своїм знайомствам. Найманець спочатку повинен був лише налякати її колишнього. Однак згодом жінка вирішила, що лякати замало – треба зарізати, вдарити ножем в печінку. Саме тоді найманець звернувся до поліції», – розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Потенційний «кілер» нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та не мав наміру повертатися туди знову. Він розповів, що через спільного знайомого до нього звернулася невідома жінка. Вона зав’язала з ним знайомство та розповіла, що нещодавно розлучилася з чоловіком. За час шлюбу вона придбала багато нерухомості у Харкові без залучення коштів чоловіка. Але у зв’язку з тим, що майно було придбане у шлюбі, чоловік претендує на половину.

Якщо за побиття колишнього чоловіка юристка запропонувала $100, то за вбивство підозрювана пообіцяла «кілеру» переоформити на нього одну зі своїх квартир на Полтавському шляху.

«Далі – всі зустрічі та розмови проходили вже під контролем правоохоронців. Замовниця продумала все до дрібниць. Жертву мали вбити, обговорювалися різні способи, після того “кілера” вона хотіла сховати в заміському будинку. Собі вигадала поїздку за місто як алібі. Щоби врятувати життя жертви та піймати замовницю, ми повністю зімітували для неї все так, ніби замовлення виконано», – розповів Болвінов.

Сергій Болвінов розказав, що поліцейські зв’язалися з потерпілим та повідомили йому, що на нього готується замах. Для імітації злочину зробили фото та відео зімітованого вбивства. Чоловікові фактично довелося зображати мертвого – на фото він в пакеті, до того наші фахівці відзняли його з нібито вогнепальним пораненням в голову. Над обличчям працювали гримери. А деталі операції були максимально засекречені.

І врешті-решт замовниця отримала очікуване повідомлення від «кілера» – «давай познайомимося», що було кодовою фразою про виконання замовлення.

«Все було настільки реалістично, що “живий труп” на місці злочину перелякав навіть криміналістів, які прибули на виклик. Вона плакала та вдавала вбиту горем дружину. Ці відео та фото юристка побачила вже у відділенні поліції, там їй повідомили, що чоловіка вбили. А вона не лише демонструвала розпач та горе – навіть пропонувала свою допомогу в розслідуванні. З’ясувалося, що в минулому ця жінка працювала слідчим прокуратури Алтайського краю рф і розслідувала таку категорію злочинів. Ми були здивовані її цинізмом», – розповів Болвінов.

Після цього зловмисницю запросили до іншого кабінету, де слідчий повідомив її про підозру у підготовці вбивства на замовлення. За скоєння злочину підозрюваної загрожує до 15 років чи довічне позбавлення волі.