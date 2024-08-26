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Вдарили ломом і битою щонайменше 200 разів: замовне вбивство сталося у Харкові

Події 17:24   26.08.2024
Олена Нагорна
Вдарили ломом і битою щонайменше 200 разів: замовне вбивство сталося у Харкові

Трьом чоловікам повідомили про підозру в умисному вбивстві у Харкові у березні 2024 року. 

Виконавці – раніше неодноразово засуджений 33-річний чоловік та 42-річний мешканець села Мурафа, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

До 33-річного підозрюваного звернувся його давній знайомий та попросив за гроші вбити потерпілого за те, що він заборгував перед ним чималу суму. 33-річний фігурант, розуміючи, що він один не впорається, звʼязався зі своїм товаришем, який відбуває покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», та попросив підшукати йому «напарника». Увʼязнений впорався зі своєю задачею та передав контакт другого вбивці — 42-річного мешканця Мурафи”, – розповіли у відомстві.

За версією слідства, в районі вулиці Рудничної двоє підозрюваних щонайменше 200 разів вдарили 34-річного чоловіка металевим ломом та дерев’яною битою. Від таких травм той помер на місці.

Трьом фігурантам повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, на замовлення, із корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб (п. п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Замовник вбивства переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук. 

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 17:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трьом чоловікам повідомили про підозру в умисному вбивстві у Харкові у березні 2024 року. ".