Вдарили ломом і битою щонайменше 200 разів: замовне вбивство сталося у Харкові

Трьом чоловікам повідомили про підозру в умисному вбивстві у Харкові у березні 2024 року.

Виконавці – раніше неодноразово засуджений 33-річний чоловік та 42-річний мешканець села Мурафа, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

“До 33-річного підозрюваного звернувся його давній знайомий та попросив за гроші вбити потерпілого за те, що він заборгував перед ним чималу суму. 33-річний фігурант, розуміючи, що він один не впорається, звʼязався зі своїм товаришем, який відбуває покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор», та попросив підшукати йому «напарника». Увʼязнений впорався зі своєю задачею та передав контакт другого вбивці — 42-річного мешканця Мурафи”, – розповіли у відомстві.

За версією слідства, в районі вулиці Рудничної двоє підозрюваних щонайменше 200 разів вдарили 34-річного чоловіка металевим ломом та дерев’яною битою. Від таких травм той помер на місці.

Трьом фігурантам повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, на замовлення, із корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб (п. п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Замовник вбивства переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.