Ударили ломом и битой минимум 200 раз: заказное убийство произошло в Харькове
Троим мужчинам сообщили о подозрении в умышленном убийстве в Харькове в марте 2024 года.
Исполнители — ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина и 42-летний житель села Мурафа, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
“К 33-летнему подозреваемому обратился его давний знакомый и попросил за деньги убить потерпевшего за то, что он задолжал перед ним немалую сумму. 33-летний фигурант, понимая, что он один не справится, связался со своим товарищем, отбывающим наказание в ГУ «Харьковский следственный изолятор», и попросил подыскать ему «напарника». Заключенный передал контакт второго убийцы – 42-летнего жителя Мурафы”, — рассказали в ведомстве.
По версии следствия, в районе улицы Рудничной двое подозреваемых по меньшей мере 200 раз ударили 34-летнего мужчину металлическим ломом и деревянной битой. От таких травм тот скончался на месте.
Троим фигурантам сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, по заказу, по корыстным мотивам и по предварительному сговору группой лиц (п. п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ). Заказчик убийства скрывается от следствия. Решается вопрос об объявлении его в розыск.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: убийство, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 17:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троим мужчинам сообщили о подозрении в умышленном убийстве в Харькове в марте 2024 года. ".