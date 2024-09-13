200 ударів ломом. За замовне вбивство у Харкові судитимуть трьох (відео)
У березні 2024 року у лісовому масиві поблизу вул. Рудничної в Харкові двоє обвинувачених вбили 34-річного чоловіка, знімаючи злочин на камеру телефона, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Потерпілому завдали по всьому тілу щонайменше 200 ударів металевим ломом і деревʼяною битою. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.
Правоохоронці затримали вбивць. Ними виявились раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік та 42–річний мешканець села Мурафа.
До 33-річного обвинуваченого звернувся його давній знайомий та попросив за гроші вбити потерпілого за те, що той заборгував чималу суму.
33-річний фігурант, розуміючи, що він один не впорається, звʼязався зі своїм товаришем, який відбуває покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» та розказав йому про вбивство. Увʼязнений погодився взяти участь у злочині «дистанційно». Він допоміг товаришу на свободі та підшукував йому «напарника» — 42-річного мешканця с. Мурафа.
Всі троє обвинувачених перебувають під вартою. Їх судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.
Загрожує зловмисникам довічне позбавлення волі. Наразі замовник вбивства переховується від слідства.
Читайте також: Юристка “замовила” чоловіка, щоб не ділитися при розлученні майном у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бита, заказное убийство, ЛОМ, суд, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «200 ударів ломом. За замовне вбивство у Харкові судитимуть трьох (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 20:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У березні 2024 року у лісовому масиві поблизу вул. Рудничної в Харкові двоє обвинувачених вбили 34-річного чоловіка, знімаючи злочин на камеру телефона, повідомила Харківська обласна прокуратура.".