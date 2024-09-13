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200 ударів ломом. За замовне вбивство у Харкові судитимуть трьох (відео)

Події 20:27   13.09.2024
Оксана Якушко
200 ударів ломом. За замовне вбивство у Харкові судитимуть трьох (відео)

У березні 2024 року у лісовому масиві поблизу вул. Рудничної в Харкові двоє обвинувачених вбили 34-річного чоловіка, знімаючи злочин на камеру телефона, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Потерпілому завдали по всьому тілу щонайменше 200 ударів металевим ломом і деревʼяною битою. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Правоохоронці затримали вбивць. Ними виявились раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік та 42–річний мешканець села Мурафа.

До 33-річного обвинуваченого звернувся його давній знайомий та попросив за гроші вбити потерпілого за те, що той заборгував чималу суму.

33-річний фігурант, розуміючи, що він один не впорається, звʼязався зі своїм товаришем, який відбуває покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» та розказав йому про вбивство. Увʼязнений погодився взяти участь у злочині «дистанційно». Він допоміг товаришу на свободі та підшукував йому «напарника» — 42-річного мешканця с. Мурафа.

Всі троє обвинувачених перебувають під вартою. Їх судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Загрожує зловмисникам довічне позбавлення волі. Наразі замовник вбивства переховується від слідства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 20:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У березні 2024 року у лісовому масиві поблизу вул. Рудничної в Харкові двоє обвинувачених вбили 34-річного чоловіка, знімаючи злочин на камеру телефона, повідомила Харківська обласна прокуратура.".