12 лет дали харьковчанке, организовавшей заказное убийство сожителя

Женщина постоянно ссорилась с сожителем из-за того, что он пьянствовал. И она решила прекратить это, организовав убийство гражданского мужа, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Женщина среди друзей своей дочери подыскала исполнителя убийства. За несколько тысяч гривен мужчина согласился помочь ей.

Вечером 13 апреля 2018 года в одной из квартир на ул. Владислава Зубенко в Харькове женщина дождалась, когда ее сожитель в очередной раз выпил, уснул и впустила в квартиру наемного «помощника». Исполнитель ударил не менее 20 раз спящего мужчину ножом, который принес с собой. От полученных травм сожитель женщины скончался на месте.

Злоумышленники вынесли тело из квартиры и оставили его в подвальном помещении этого же дома. Прохожие обнаружили труп только 29 апреля того же года.

В ходе суда обвиняемые признали вину частично. По их версии, потерпевший первым начал вести себя агрессивно и нападать на женщину, поэтому она ударила его ножом несколько раз, а другой обвиняемый только помогал выносить труп из квартиры.

Женщине инкриминировали организацию умышленного убийства, совершенного по заказу (ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины), мужчине — умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам, по заказу (п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Обвинительный приговор вынес Московский райсуд Харькова. Суд признал виновными 44-летнюю женщину и 24-летнего мужчину в умышленном убийстве. Им назначили наказание в виде лишения свободы на 12 лет и 13 лет с конфискацией имущества.