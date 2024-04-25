12 років дали харків’янці, яка організувала вбивство співмешканця
Жінка постійно сварилася зі співмешканцем через те, що той пиячив. І вона вирішила припинити це, організувавши вбивство цивільного чоловіка, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Жінка серед друзів своєї доньки підшукала виконавця вбивства. За декілька тисяч гривень чоловік погодився допомогти їй.
Ввечері 13 квітня 2018 року в одній з квартир по вул. Владислава Зубенка в Харкові жінка дочекалась, коли її співмешканець вчергове випив, заснув, та впустила у квартиру найманого «помічника». Чоловік вдарив не менше 20 раз сплячого чоловіка ножем, який приніс із собою. Від отриманих травм співмешканець жінки помер на місці.
Зловмисники винесли тіло з квартири і залишили його в підвальному приміщенні цього ж будинку. Перехожі виявили труп лише 29 квітня того ж року.
Під час суду обвинувачені визнали вину частково. За їхньою версією, потерпілий першим почав поводитись агресивно і нападати на жінку, тож вона вдарила його ножем декілька разів, а інший обвинувачений лише допомагав виносити труп з квартири.
Жінці інкримінували організацію умисного вбивства, вчиненого на замовлення (ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України), чоловіку — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення (п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).
Обвинувальний вирок виніс Московський райсуд Харкова. Суд визнав винними 44-річну жінку та 24-річного чоловіка в умисному вбивстві. Їм призначили покарання у виді позбавлення волі на 12 років і 13 років з конфіскацією майна.
Читайте також: Буданов відреагував на своє “вбивство під Харковом”
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, заказное убийство, нож, суд, убийство, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «12 років дали харків’янці, яка організувала вбивство співмешканця»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 00:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка постійно сварилася зі співмешканцем через те, що той пиячив. І вона вирішила припинити це, організувавши вбивство цивільного чоловіка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".