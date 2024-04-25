Live
  • Чт 25.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.59
  • EUR 42.26

12 років дали харків’янці, яка організувала вбивство співмешканця

Події 00:09   25.04.2024
Оксана Якушко
12 років дали харків’янці, яка організувала вбивство співмешканця

Жінка постійно сварилася зі співмешканцем через те, що той пиячив. І вона вирішила припинити це, організувавши вбивство цивільного чоловіка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Жінка серед друзів своєї доньки підшукала виконавця вбивства. За декілька тисяч гривень чоловік погодився допомогти їй.

Ввечері 13 квітня 2018 року в одній з квартир по вул. Владислава Зубенка в Харкові жінка дочекалась, коли її співмешканець вчергове випив, заснув, та впустила у квартиру найманого «помічника». Чоловік вдарив не менше 20 раз сплячого чоловіка ножем, який приніс із собою. Від отриманих травм співмешканець жінки помер на місці.

Зловмисники винесли тіло з квартири і залишили його в підвальному приміщенні цього ж будинку. Перехожі виявили труп лише 29 квітня того ж року.

Під час суду обвинувачені визнали вину частково. За їхньою версією, потерпілий першим почав поводитись агресивно і нападати на жінку, тож вона вдарила його ножем декілька разів, а інший обвинувачений лише допомагав виносити труп з квартири.

Жінці інкримінували організацію умисного вбивства, вчиненого на замовлення (ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України), чоловіку — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення (п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Обвинувальний вирок виніс Московський райсуд Харкова. Суд визнав винними 44-річну жінку та 24-річного чоловіка в умисному вбивстві. Їм призначили покарання у виді позбавлення волі на 12 років і 13 років з конфіскацією майна.

Читайте також: Буданов відреагував на своє “вбивство під Харковом”

Автор: Оксана Якушко
Популярно
12 років дали харків’янці, яка організувала вбивство співмешканця
12 років дали харків’янці, яка організувала вбивство співмешканця
25.04.2024, 00:09
2 пікапи для ППО замість книг російською організувало видавництво з Харкова
2 пікапи для ППО замість книг російською організувало видавництво з Харкова
24.04.2024, 22:42
Харків’яни можуть обрати нову назву для станції “Пушкінська”: є три варіанти
Харків’яни можуть обрати нову назву для станції “Пушкінська”: є три варіанти
24.04.2024, 17:32
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Козу, яка дивом вижила за кілька км від фронту, вивезли до Харкова (відео)
Козу, яка дивом вижила за кілька км від фронту, вивезли до Харкова (відео)
24.04.2024, 21:35
Житель квартири в Харкові готував на газу, коли немає світла: балон вибухнув
Житель квартири в Харкові готував на газу, коли немає світла: балон вибухнув
23.04.2024, 19:14

Новини за темою:

18:01
7 років за ґратами отримав чоловік, що пограбував літню жінку у Харкові
17:21
Літніх людей, що не могли ходити, евакуювали з Куп’янська на Харківщині
15:04
Через обстріл Липців загинула 14-річна дівчинка, троє поранених на Харківщині
03:08
Синєгубов: у Харкові вже четверо загиблих – виявили тіло жінки
16:28
Літня жінка палила траву – і загинула в цій пожежі на Харківщині

Ви читали новину: «12 років дали харків’янці, яка організувала вбивство співмешканця»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 00:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка постійно сварилася зі співмешканцем через те, що той пиячив. І вона вирішила припинити це, організувавши вбивство цивільного чоловіка, повідомила Харківська обласна прокуратура.".