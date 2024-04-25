12 років дали харків’янці, яка організувала вбивство співмешканця

Жінка постійно сварилася зі співмешканцем через те, що той пиячив. І вона вирішила припинити це, організувавши вбивство цивільного чоловіка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Жінка серед друзів своєї доньки підшукала виконавця вбивства. За декілька тисяч гривень чоловік погодився допомогти їй.

Ввечері 13 квітня 2018 року в одній з квартир по вул. Владислава Зубенка в Харкові жінка дочекалась, коли її співмешканець вчергове випив, заснув, та впустила у квартиру найманого «помічника». Чоловік вдарив не менше 20 раз сплячого чоловіка ножем, який приніс із собою. Від отриманих травм співмешканець жінки помер на місці.

Зловмисники винесли тіло з квартири і залишили його в підвальному приміщенні цього ж будинку. Перехожі виявили труп лише 29 квітня того ж року.

Під час суду обвинувачені визнали вину частково. За їхньою версією, потерпілий першим почав поводитись агресивно і нападати на жінку, тож вона вдарила його ножем декілька разів, а інший обвинувачений лише допомагав виносити труп з квартири.

Жінці інкримінували організацію умисного вбивства, вчиненого на замовлення (ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України), чоловіку — умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення (п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Обвинувальний вирок виніс Московський райсуд Харкова. Суд визнав винними 44-річну жінку та 24-річного чоловіка в умисному вбивстві. Їм призначили покарання у виді позбавлення волі на 12 років і 13 років з конфіскацією майна.