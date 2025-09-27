Наркобанду задержали на Харьковщине: зарабатывали более 1 млн грн (видео)
Правоохранители разоблачили на Харьковщине группировку наркоторговцев.
В деле – четыре фигуранта, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, жители Берестина 22–23 лет наладили систематический сбыт наркотических веществ через интернет.
«Каждый из участников играл свою роль: одни занимались закупкой и поставкой, другие — фасовкой и подготовкой к продаже, организацией мест закладок. Реализация проходила через анонимный интернет-магазин», – выяснили правоохранители.
Установлено, что клиенты заказывали и оплачивали товар онлайн, после чего подозреваемые оставляли его в определенных местах. Предварительно, ежемесячный доход фигурантов превышал 1 млн гривен.
Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харькосвкой области. Фигурантам уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Видео: ГУНП в Харьковской области
Напомним, в Харькове разоблачили организатора и заказчика убийств и избиений. Следователи Нацполиции установили, что 57-летний харьковчанин причастен к заказу нападений на 46-летнюю столичную адвоката и 39-летнего харьковского бизнесмена. Еще один фигурант – 49-летний харьковчанин – подозревается в организации этих преступлений, а также в подготовке заказного убийства 63-летнего столичного предпринимателя.
