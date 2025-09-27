Live
  • Сб 27.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Наркобанду задержали на Харьковщине: зарабатывали более 1 млн грн (видео)

Общество 12:37   27.09.2025
Виктория Яковенко
Наркобанду задержали на Харьковщине: зарабатывали более 1 млн грн (видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили на Харьковщине группировку наркоторговцев.

В деле – четыре фигуранта, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, жители Берестина 22–23 лет наладили систематический сбыт наркотических веществ через интернет.

«Каждый из участников играл свою роль: одни занимались закупкой и поставкой, другие — фасовкой и подготовкой к продаже, организацией мест закладок. Реализация проходила через анонимный интернет-магазин», – выяснили правоохранители.

Установлено, что клиенты заказывали и оплачивали товар онлайн, после чего подозреваемые оставляли его в определенных местах. Предварительно, ежемесячный доход фигурантов превышал 1 млн гривен.

наркобанду задержали на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
наркобанду задержали на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УКУ, добавили в ГУ Нацполиции в Харькосвкой области. Фигурантам уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в Харькове разоблачили организатора и заказчика убийств и избиений. Следователи Нацполиции установили, что 57-летний харьковчанин причастен к заказу нападений на 46-летнюю столичную адвоката и 39-летнего харьковского бизнесмена. Еще один фигурант – 49-летний харьковчанин – подозревается в организации этих преступлений, а также в подготовке заказного убийства 63-летнего столичного предпринимателя.

Читайте также: «Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
26.09.2025, 14:30
«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)
«Ждем дождей», «на картошку хватит»: есть ли на Харьковщине грибы (фото)
27.09.2025, 10:09
«Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»
«Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»
27.09.2025, 11:03
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
27.09.2025, 09:01
Новости Харькова — главное 27 сентября: есть ли грибы, задержали наркобанду
Новости Харькова — главное 27 сентября: есть ли грибы, задержали наркобанду
27.09.2025, 12:39
Наркобанду задержали на Харьковщине: зарабатывали более 1 млн грн (видео)
Наркобанду задержали на Харьковщине: зарабатывали более 1 млн грн (видео)
27.09.2025, 12:37

Новости по теме:

05.09.2025
Жителя Новой Водолаги поймали на торговле наркотиками – подозреваемый в СИЗО
28.08.2025
На Дергачевщине поймали закладчика: что копы нашли у него дома
27.08.2025
Один сверток – 550 гривен: копы поймали закладчика в Лозовой (фото)
12.08.2025
Во дворе на Харьковщине выращивали коноплю: растения нашел дрон (фото)
08.08.2025
Более 1,5 тысяч кустов конопли и восьми кг каннабиса изъяли на Харьковщине

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Наркобанду задержали на Харьковщине: зарабатывали более 1 млн грн (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине группировку наркоторговцев.".