Live
  • Сб 27.09.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

«Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»

Общество 11:03   27.09.2025
Виктория Яковенко
«Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»

Украинская блогер Елена Мандзюк продолжает открыто заявлять: «Харьков – город ждунов», отметив, что «все местные знают об этом». Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов возмутился ее словами и попросил предупредить о приезде блогера в Харьков.

О Харькове Мандзюк на этот раз говорила в интервью ютуб-блогеру Василию Тимошенко. Она объяснила, что имела в виду, когда опубликовала пост в сети Threads, где обвинила жителей в любви к России, назвав людей «ждунами».

«Много друзей, знакомых из Харькова, и это те люди, которые стояли в обороне Харькова. Написала «но», также это город ждунов и дол*******. И все местные знают, что это правда. Потому что когда я приезжала, и мы раздавали помощь, они ждали там Россию, а не меня с этими покупками. Они прямо об этом говорили: «А вот когда мы были под оккупацией России, то нам лучшую продуктовую корзину давали». Или соседка подходила и говорит: «Все, она там пророссийская и она ждет там Россию». Но люди удивлялись и спрашивали «Ты из какого города приехала?». Я говорю: «Из Хмельницкого». Они: «А ты в Харьков, так ездишь к нам далеко?». Для них это было достижение. Жаль, что была пропасть между Западом Украины и Востоком Украины», — сказала Мандзюк.

 

Сапронов резко прокомментировал слова блогера.

«Это что за звезда (говорят) инстаграма? Ты конченое чучело. С какой ты к нам гумманитаркой приезжала, волонтер хреновая? «Харьков был под оккупацией…» (С). Если будешь еще ехать — предупреди меня лично. И возьми побольше охраны. Потому что будем пиз****. Больно. Харьков – город-герой. Если бы Харьков был таким, как пишет этот недочеловек, то орки уже были бы во Львове. Харьков – железобетонный форпост Украины!», — написал он.

Напомним, скандал с Еленой Мандзюк из-за ее поста о «ждунах в Харькове» разгорелся в августе. На ее слова тогда отреагировал нардеп Алексей Гончеренко.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
В Харькове горела пятиэтажка: погиб мужчина – ГСЧС
27.09.2025, 09:01
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
26.09.2025, 14:30
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
26.09.2025, 19:48
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
Взрыв в Харькове — город атаковал БпЛА россиян, число раненых растет
26.09.2025, 20:42
Новости Харькова — главное 27 сентября: смертельный пожар, есть ли грибы
Новости Харькова — главное 27 сентября: смертельный пожар, есть ли грибы
27.09.2025, 10:14
«Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»
«Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»
27.09.2025, 11:03

Новости по теме:

15.08.2025
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
27.01.2025
Смертельное ДТП с харьковской блогершей: водитель Lexus получил подозрение
24.01.2025
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
25.12.2024
Житель Харьковщины сбежал в РФ и стал пророссийским блогером: приговор суда
27.11.2024
«Слил» в сеть видео с блокпоста: харьковскому блогеру «светит» тюрьма

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2025 в 11:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинская блогер Елена Мандзюк продолжает открыто заявлять: «Харьков – город ждунов», отметив, что «все местные знают об этом».".