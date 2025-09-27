«Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»

Украинская блогер Елена Мандзюк продолжает открыто заявлять: «Харьков – город ждунов», отметив, что «все местные знают об этом». Харьковский бизнесмен, волонтер и Почетный гражданин города и области Юрий Сапронов возмутился ее словами и попросил предупредить о приезде блогера в Харьков.

О Харькове Мандзюк на этот раз говорила в интервью ютуб-блогеру Василию Тимошенко. Она объяснила, что имела в виду, когда опубликовала пост в сети Threads, где обвинила жителей в любви к России, назвав людей «ждунами».

«Много друзей, знакомых из Харькова, и это те люди, которые стояли в обороне Харькова. Написала «но», также это город ждунов и дол*******. И все местные знают, что это правда. Потому что когда я приезжала, и мы раздавали помощь, они ждали там Россию, а не меня с этими покупками. Они прямо об этом говорили: «А вот когда мы были под оккупацией России, то нам лучшую продуктовую корзину давали». Или соседка подходила и говорит: «Все, она там пророссийская и она ждет там Россию». Но люди удивлялись и спрашивали «Ты из какого города приехала?». Я говорю: «Из Хмельницкого». Они: «А ты в Харьков, так ездишь к нам далеко?». Для них это было достижение. Жаль, что была пропасть между Западом Украины и Востоком Украины», — сказала Мандзюк.

Сапронов резко прокомментировал слова блогера.

«Это что за звезда (говорят) инстаграма? Ты конченое чучело. С какой ты к нам гумманитаркой приезжала, волонтер хреновая? «Харьков был под оккупацией…» (С). Если будешь еще ехать — предупреди меня лично. И возьми побольше охраны. Потому что будем пиз****. Больно. Харьков – город-герой. Если бы Харьков был таким, как пишет этот недочеловек, то орки уже были бы во Львове. Харьков – железобетонный форпост Украины!», — написал он.

Напомним, скандал с Еленой Мандзюк из-за ее поста о «ждунах в Харькове» разгорелся в августе. На ее слова тогда отреагировал нардеп Алексей Гончеренко.