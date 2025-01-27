Смертельное ДТП с харьковской блогершей: водитель Lexus получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении 25-летнему водителю авто Lexus. Вероятно, речь идет о муже известной харьковской блогерши Анны Жук, которая погибла в результате аварии 24 января.

«Действия водителя Lexus квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения», — сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Полтавской области Сергей Рекун.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, авария произошла 24 января около 08:40 на 209 километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», недалеко от села Засулье Полтавской области. Харьковский блоггер Женя Зуб сообщил, что в ДТП погибла харьковчанка и блогер Анна Жук, более известная как «Анет». По его словам, за рулем авто находился ее муж. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказывали, что авто Lexus, за рулем которого ехал водитель 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium, стоящим за пределами проезжей части.