Смертельна ДТП з харківської блогеркою: водій Lexus отримав підозру
Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному водію авто Lexus. Ймовірно, йдеться про чоловіка відомою харківської блогерки Анни Жук, яка загинула внаслідок аварії 24 січня.
«Дії водія Lexus кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження», – повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Полтавській області Сергій Рекун.
Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, аварія сталася 24 січня близько 08:40 на 209 кілометрі автодороги «Київ-Харків-Довжанський», неподалік села Засулля Полтавської області. Харківський блогер Женя Зуб повідомив, що у ДТП загинула харків’янка та блогерка Анна Жук, більш відома як «Анет». За його словами, за кермом авто знаходився її чоловік. В ГУ Нацполіції в Харківській області розповідали, що авто Lexus, за кермом якого їхав водій 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою Renault Premium, що стояла нерухома за межами проїзної частини.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 25-річному водію авто Lexus. Ймовірно, йдеться про чоловіка відомою харківської блогерки Анни Жук, яка загинула внаслідок аварії 24 січня.".