В’їхав у дерево та кинув постраждалу пасажирку: на Харківщині шукають водія

ДТП сталася 26 січня в селі Шевченкове Берестинського району, повідомляють в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, місцевий мешканець, який рухався в автомобілі «ВАЗ», перевищив безпечну швидкість та врізався в дерево.

«Тілесні ушкодження отримала жінка – пасажир автомобіля. Водій з місця події зник та залишив потерпілу без допомоги. Постраждалу доставили в лікарню», – з’ясували у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці наразі шукають водія. Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо події або керманича, просять повідомити за номерами: 0673968484 (чергова частина) або 102.