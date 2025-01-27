В’їхав у дерево та кинув постраждалу пасажирку: на Харківщині шукають водія
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП сталася 26 січня в селі Шевченкове Берестинського району, повідомляють в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, місцевий мешканець, який рухався в автомобілі «ВАЗ», перевищив безпечну швидкість та врізався в дерево.
«Тілесні ушкодження отримала жінка – пасажир автомобіля. Водій з місця події зник та залишив потерпілу без допомоги. Постраждалу доставили в лікарню», – з’ясували у поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці наразі шукають водія. Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо події або керманича, просять повідомити за номерами: 0673968484 (чергова частина) або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 26 січня в селі Шевченкове Берестинського району, повідомляють в ГУ Нацполіції в Харківській області.".