Потрійна ДТП сталася у Харкові, є постраждалі (фото)
Аварія сталася напередодні увечері у Харкові, на вулиці Академіка Павлова, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
“Попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля Mercedes допустив зіткнення з автівкою ЗАЗ під керуванням 29-річного водія. Внаслідок аварії останній дістав тілесних ушкоджень”, – зазначили у поліції.
А ось ЗАЗ своєю чергою в’їхав у Daewoo Lanos – це зіткнення сталося за інерцією, уточнили поліцейські.
На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група поліції та патрульні.
«Інформація про подію внесена до Єдиного обліку ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області», – додали копи.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 11:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася напередодні увечері у Харкові, на вулиці Академіка Павлова, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".