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Потрійна ДТП сталася у Харкові, є постраждалі (фото)

Події 11:20   27.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Потрійна ДТП сталася у Харкові, є постраждалі (фото)

Аварія сталася напередодні увечері у Харкові, на вулиці Академіка Павлова, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля Mercedes допустив зіткнення з автівкою ЗАЗ під керуванням 29-річного водія. Внаслідок аварії останній дістав тілесних ушкоджень”, – зазначили у поліції.

А ось ЗАЗ своєю чергою в’їхав у Daewoo Lanos – це зіткнення сталося за інерцією, уточнили поліцейські.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група поліції та патрульні.

«Інформація про подію внесена до Єдиного обліку ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області», – додали копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 11:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася напередодні увечері у Харкові, на вулиці Академіка Павлова, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".