Потрійна ДТП сталася у Харкові, є постраждалі (фото)

Аварія сталася напередодні увечері у Харкові, на вулиці Академіка Павлова, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля Mercedes допустив зіткнення з автівкою ЗАЗ під керуванням 29-річного водія. Внаслідок аварії останній дістав тілесних ушкоджень”, – зазначили у поліції.

А ось ЗАЗ своєю чергою в’їхав у Daewoo Lanos – це зіткнення сталося за інерцією, уточнили поліцейські.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група поліції та патрульні.

«Інформація про подію внесена до Єдиного обліку ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області», – додали копи.