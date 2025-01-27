Live
  • Пн 27.01.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.92

Тройное ДТП произошло в Харькове, есть пострадавшие (фото)

Происшествия 11:20   27.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Тройное ДТП произошло в Харькове, есть пострадавшие (фото)

Авария произошла накануне вечером в Харькове, на улице Академика Павлова, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ под управлением 29-летнего водителя. В результате аварии последний получил телесные повреждения», – отметили в полиции.

А вот ЗАЗ в свою очередь въехал в Daewoo Lanos – это столкновение произошло по инерции, уточнили полицейские.

На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа полиции, а также патрульные.

«Информация о событии внесена в Единый учет ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области», – добавили копы.

Читайте также: «Не заметил» завышения цен на полмиллиона: суд ждет главу научного учреждения

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове открыли вторую подземную школу: как глубоко ее спрятали (фото)
В Харькове открыли вторую подземную школу: как глубоко ее спрятали (фото)
27.01.2025, 12:00
Новости Харькова — главное за 27 января: заработала вторая подземная школа
Новости Харькова — главное за 27 января: заработала вторая подземная школа
27.01.2025, 12:39
Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС
Шесть часов тушили пожар в доме под Харьковом – подробности от ГСЧС
27.01.2025, 07:42
Тройное ДТП произошло в Харькове, есть пострадавшие (фото)
Тройное ДТП произошло в Харькове, есть пострадавшие (фото)
27.01.2025, 11:20
«Не заметил» завышения цен на полмиллиона: суд ждет главу научного учреждения
«Не заметил» завышения цен на полмиллиона: суд ждет главу научного учреждения
27.01.2025, 10:10
В Харькове зафиксировали температурный рекорд: когда в Украине будет пик тепла
В Харькове зафиксировали температурный рекорд: когда в Украине будет пик тепла
27.01.2025, 12:54

Новости по теме:

12:08
Перебегал дорогу и попал под колеса авто: ДТП произошло на Харьковщине
14:50
Столкнулась с авто и уехала – патрульные нашли горе-водителя в Харькове
13:22
Совершил ДТП и уехал – копы нашли водителя в Харькове, что показал драгер
16:09
На окружной дороге в Харькове сбили мужчину: полиция ищет водителя
11:15
Вечером в Харькове пьяный водитель влетел в другое авто – подробности ДТП

Вы читали новость: «Тройное ДТП произошло в Харькове, есть пострадавшие (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла накануне вечером в Харькове, на улице Академика Павлова, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".