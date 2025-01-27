Тройное ДТП произошло в Харькове, есть пострадавшие (фото)
Авария произошла накануне вечером в Харькове, на улице Академика Павлова, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
«Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение с автомобилем ЗАЗ под управлением 29-летнего водителя. В результате аварии последний получил телесные повреждения», – отметили в полиции.
А вот ЗАЗ в свою очередь въехал в Daewoo Lanos – это столкновение произошло по инерции, уточнили полицейские.
На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа полиции, а также патрульные.
«Информация о событии внесена в Единый учет ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области», – добавили копы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 11:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла накануне вечером в Харькове, на улице Академика Павлова, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".