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«Не заметил» завышения цен на полмиллиона: суд ждет главу научного учреждения

Происшествия 10:10   27.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Не заметил» завышения цен на полмиллиона: суд ждет главу научного учреждения

В Харькове будут судить директора государственного научного учреждения – ранее этот объект попал под обстрелы РФ, уточнили в облпрокуратуре.

«По данным следствия, в декабре 2022 года между государственным научным учреждением, расположенным в Харькове, и предпринимателем заключен договор о проведении ремонта здания, поврежденного обстрелами со стороны вооруженных сил России. Недобросовестный подрядчик решил на этом заработать дополнительно и внес в акты приемки выполненных работ заведомо ложные сведения об их стоимости. В частности, он указал неправильные данные относительно использованного материала — кирпича — и увеличил на бумаге цену утеплителя, железобетонного перекрытия и т.д», – уточнили правоохранители.

А вот директор учреждения якобы «не заметил» завышения цен, утверждают в прокуратуре.

«При этом, согласно рабочему проекту, разработанному другой компанией, и сводному сметному расчету стоимости строительства, фигурант достоверно знал рыночные стоимости необходимых материалов. Однако во внимание он этого не принял», – акцентировали в прокуратуре.

В результате общий ущерб учреждению оценивают почти в полмиллиона гривен. На данный момент правоохранители уже направили обвинительный акт в суд. Если вину директора докажут – ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы, а также штраф и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Тем временем, добавили в прокуратуре, дело, касательно подрядчика, уже находится в суде.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 10:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить директора государственного научного учреждения – ранее этот объект попал под обстрелы РФ, уточнили в облпрокуратуре.".