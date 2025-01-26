Двое жителей Харьковщины заблудились в заснеженных горах и не дошли до Румынии

32-летний и 21-летний жители Харьковщины заблудились в Карпатах и спустя три дня обратились за помощью к спасателям. По данным Госпогранслужбы, мужчины хотели попасть в Румынию.

Мужчины самостоятельно проложили себе маршрут по горному участку госграницы и отправились в путь без какого-либо снаряжения, запасов еды и воды, информируют в ГПСУ.

Спустя три дня в горах путешественники обратились за помощью к спасателям. Их искали пограничники отделения «Богдан» Мукачевского отряда вместе с работниками ГСЧС. Разыскали мужчин за полтора часа, около полночи 25 января.

Как отмечают пограничники, путешественники выбрали одежду совсем не по погоде и к моменту встречи с поисковой группой сильно замерзли. Мужчин доставили в медучреждение, где врачи диагностировали у обоих общее переохлаждение.

Пограничники составили админпротоколы по ст. 204-1 (попытка незаконного пересечения государственной границы) КУоАП. Оценку действиям мужчин будет давать суд.