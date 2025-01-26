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Двое жителей Харьковщины заблудились в заснеженных горах и не дошли до Румынии

Происшествия 20:01   26.01.2025
Елена Нагорная
Двое жителей Харьковщины заблудились в заснеженных горах и не дошли до Румынии Фото: ГПСУ

32-летний и 21-летний жители Харьковщины заблудились в Карпатах и спустя три дня обратились за помощью к спасателям. По данным Госпогранслужбы, мужчины хотели попасть в Румынию.

Мужчины самостоятельно проложили себе маршрут по горному участку госграницы и отправились в путь без какого-либо снаряжения, запасов еды и воды, информируют в ГПСУ.

Спустя три дня в горах путешественники обратились за помощью к спасателям. Их искали пограничники отделения «Богдан» Мукачевского отряда вместе с работниками ГСЧС. Разыскали мужчин за полтора часа, около полночи 25 января.

Уклонисты с Харьковщины
Фото: ГПСУ

Как отмечают пограничники, путешественники выбрали одежду совсем не по погоде и к моменту встречи с поисковой группой сильно замерзли. Мужчин доставили в медучреждение, где врачи диагностировали у обоих общее переохлаждение.

Уклонисты с Харьковщины
Фото: ГПСУ

Пограничники составили админпротоколы по ст. 204-1 (попытка незаконного пересечения государственной границы) КУоАП. Оценку действиям мужчин будет давать суд.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 20:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "32-летний и 21-летний жители Харьковщины заблудились в Карпатах и спустя три дня обратились за помощью к спасателям. По данным Госпогранслужбы, мужчины хотели попасть в Румынию.".