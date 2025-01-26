Двоє жителів Харківщини заблукали в засніжених Карпатах і не дійшли до Румунії

32-річний та 21-річний мешканці Харківщини заблукали у Карпатах і через три дні звернулися по допомогу до рятувальників. За даними Держприкордонслужби, чоловіки хотіли потрапити в Румунію.

Чоловіки самостійно проклали собі маршрут гірською ділянкою держкордону та вирушили в дорогу без будь-якого спорядження, запасів їжі та води, інформують у ДПСУ.

Через три дні в горах мандрівники звернулися по допомогу до рятувальників. Їх шукали прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону разом із працівниками ДСНС. Знайшли чоловіків за півтори години, близько півночі 25 січня.

Як зазначають прикордонники, подорожувальники обрали одяг зовсім не за погодою і на момент зустрічі з пошуковою групою сильно змерзли. Чоловіків доправили до медустанови, де лікарі діагностували в обох загальне переохолодження.

Прикордонники склали адмінпротоколи за ст. 204-1 (спроба незаконного перетину державного кордону) КУпАП. Оцінку діям чоловіків надаватиме суд.