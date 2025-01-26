Live
  • Нд 26.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Двоє жителів Харківщини заблукали в засніжених Карпатах і не дійшли до Румунії

Події 20:01   26.01.2025
Олена Нагорна
Двоє жителів Харківщини заблукали в засніжених Карпатах і не дійшли до Румунії Фото: ДПСУ

32-річний та 21-річний мешканці Харківщини заблукали у Карпатах і через три дні звернулися по допомогу до рятувальників. За даними Держприкордонслужби, чоловіки хотіли потрапити в Румунію.

Чоловіки самостійно проклали собі маршрут гірською ділянкою держкордону та вирушили в дорогу без будь-якого спорядження, запасів їжі та води, інформують у ДПСУ.

Через три дні в горах мандрівники звернулися по допомогу до рятувальників. Їх шукали прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону разом із працівниками ДСНС. Знайшли чоловіків за півтори години, близько півночі 25 січня.

Ухилісти з Харківщини
Фото: ДПСУ

Як зазначають прикордонники, подорожувальники обрали одяг зовсім не за погодою і на момент зустрічі з пошуковою групою сильно змерзли. Чоловіків доправили до медустанови, де лікарі діагностували в обох загальне переохолодження.

Ухилісти з Харківщини
Фото: ДПСУ

Прикордонники склали адмінпротоколи за ст. 204-1 (спроба незаконного перетину державного кордону) КУпАП. Оцінку діям чоловіків надаватиме суд.

Читайте також: Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Окупанти у Вовчанську знаходяться суто у підвалах – прикордонники (відео)
Окупанти у Вовчанську знаходяться суто у підвалах – прикордонники (відео)
26.01.2025, 21:03
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Двоє жителів Харківщини заблукали в засніжених Карпатах і не дійшли до Румунії
Двоє жителів Харківщини заблукали в засніжених Карпатах і не дійшли до Румунії
26.01.2025, 20:01
Ворог скинув сім КАБів на Куп’янськ, під завалами можуть бути люди – Беседін
Ворог скинув сім КАБів на Куп’янськ, під завалами можуть бути люди – Беседін
26.01.2025, 18:27
Новини Харкова – головне за 26 січня: бомбардування Куп’янська, атака БпЛА
Новини Харкова – головне за 26 січня: бомбардування Куп’янська, атака БпЛА
26.01.2025, 18:55
Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео)
Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео)
26.01.2025, 17:34

Новини за темою:

20:01
Двоє жителів Харківщини заблукали в засніжених Карпатах і не дійшли до Румунії
15:45
Тхір Помста служить у ДПСУ разом із харків’янкою і носить піксель (фото)
13:42
Послуги дружини – $2 тис: на кордоні викрили фейкову сім’ю з Харкова
14:27
Планували «заплив» через Дністер: піймали жителів Харківщини у гідрокостюмах
10:24
Вночі Санта перетнув кордон України – відео показали у ДПСУ

Ви читали новину: «Двоє жителів Харківщини заблукали в засніжених Карпатах і не дійшли до Румунії»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 20:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "32-річний та 21-річний мешканці Харківщини заблукали у Карпатах і через три дні звернулися по допомогу до рятувальників. За даними ДПСУ, чоловіки хотіли потрапити в Румунію.".