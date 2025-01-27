“Не помітив” завищень цін на пів мільйона: судитимуть голову наукової установи
У Харкові судитимуть директора державної наукової установи – раніше цей об’єкт потрапив під обстріл РФ, уточнили в облпрокуратурі.
“За даними слідства, у грудні 2022 року між державною науковою установою, розташованою в Харкові, та підприємцем укладено договір щодо проведення ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами з боку збройних сил РФ. Недобросовісний підрядник вирішив на цьому заробити додатково і вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості. Зокрема він вказав неправильні дані стосовно використаного матеріалу — цегли — і збільшив на папері ціну утеплювача, залізобетонного перекриття тощо”, – уточнили правоохоронці.
А ось директор установи нібито “не помітив” завищення цін, зазначають у прокуратурі.
“При цьому, відповідно до робочого проєкту, розробленого іншою компанією, та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, фігурант достовірно знав ринкові вартості необхідних матеріалів. Проте до уваги він це не прийняв“, – акцентували у прокуратурі.
В результаті загальну шкоду, завдану установі, оцінюють майже у пів мільйона гривень. Наразі правоохоронці вже направили обвинувальний акт до суду. Якщо провину директора доведуть – йому загрожує від двох до п’яти років в’язниці, а також штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тим часом, додали в прокуратурі, справу щодо підрядника вже передали до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 10:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть директора державної наукової установи – раніше цей об’єкт потрапив під обстріл РФ, уточнили в облпрокуратурі.".