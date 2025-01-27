“Не помітив” завищень цін на пів мільйона: судитимуть голову наукової установи

У Харкові судитимуть директора державної наукової установи – раніше цей об’єкт потрапив під обстріл РФ, уточнили в облпрокуратурі.

“За даними слідства, у грудні 2022 року між державною науковою установою, розташованою в Харкові, та підприємцем укладено договір щодо проведення ремонту будівлі, пошкодженої обстрілами з боку збройних сил РФ. Недобросовісний підрядник вирішив на цьому заробити додатково і вніс в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їхньої вартості. Зокрема він вказав неправильні дані стосовно використаного матеріалу — цегли — і збільшив на папері ціну утеплювача, залізобетонного перекриття тощо”, – уточнили правоохоронці.

А ось директор установи нібито “не помітив” завищення цін, зазначають у прокуратурі.

“При цьому, відповідно до робочого проєкту, розробленого іншою компанією, та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, фігурант достовірно знав ринкові вартості необхідних матеріалів. Проте до уваги він це не прийняв“, – акцентували у прокуратурі.

В результаті загальну шкоду, завдану установі, оцінюють майже у пів мільйона гривень. Наразі правоохоронці вже направили обвинувальний акт до суду. Якщо провину директора доведуть – йому загрожує від двох до п’яти років в’язниці, а також штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тим часом, додали в прокуратурі, справу щодо підрядника вже передали до суду.