Въехал в дерево и бросил пострадавшую пассажирку: на Харьковщине ищут водителя

ДТП произошло 26 января в селе Шевченково Берестинского района, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, местный житель, двигавшийся в автомобиле «ВАЗ», превысил безопасную скорость и врезался в дерево.

«Телесные повреждения получила женщина – пассажир автомобиля. Водитель с места происшествия сбежал и оставил пострадавшую без помощи. Пострадавшую доставили в больницу», — выяснили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Правоохранители сейчас ищут водителя. Всех, кто имеет какую-либо информацию о событии или водителе, просят сообщить по номерам: 0673968484 (очередная часть) или 102.