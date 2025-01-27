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Въехал в дерево и бросил пострадавшую пассажирку: на Харьковщине ищут водителя

Общество 13:47   27.01.2025
Виктория Яковенко
Въехал в дерево и бросил пострадавшую пассажирку: на Харьковщине ищут водителя Фото: ГУНП в Харьковской области

ДТП произошло 26 января в селе Шевченково Берестинского района, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, местный житель, двигавшийся в автомобиле «ВАЗ», превысил безопасную скорость и врезался в дерево.

«Телесные повреждения получила женщина – пассажир автомобиля. Водитель с места происшествия сбежал и оставил пострадавшую без помощи. Пострадавшую доставили в больницу», — выяснили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Правоохранители сейчас ищут водителя. Всех, кто имеет какую-либо информацию о событии или водителе, просят сообщить по номерам: 0673968484 (очередная часть) или 102.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 13:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 26 января в селе Шевченково Берестинского района, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".