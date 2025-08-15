«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
Елена Мандзюк – украинская блогерша. Ее аудитория в Instagram – миллион пользователей, в Threads на женщину подписаны 110 тысяч людей.
Ранее Мандзюк неоднократно резко высказывалась о российской культуре, языке, а также украинцах, которые его популяризируют. Скандал же разгорелся после ее комментария под своим постом в Instagram, в нем она высказалась о русскоязычных детях.
На подобное заявление крайне негативно отреагировал нардеп Алексей Гончаренко.
«Если будет случай хоть один с насилием со стороны ее детей по отношению к любому ребенку, я лично займусь тем, чтобы лишить его родительских прав. Уж давайте детей будем трогать. Здесь вся страна борется за каждого ребенка, каждого подростка. А здесь такое…», – написал Гончаренко.
После чего нардеп написал на Мандзюк заявление в полицию. И накануне он сообщил, что против блогерши завели уголовное дело по ст. 161 УКУ — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
«Дело держу на личном контроле. Трепаться о несчастных украинских детях кто попало не будет», – добавил Гончаренко.
В ответ на это Мандзюк назвала Гончаренко «пророссийской тварью». Также в своем посте женщина утверждает, что постоянно получает угрозы и обвинения за свою проукраинскую позицию. А в том, что ее и детей не защищают от возможной расправы, обвинила государство.
«Я не знаю, как это пророссийское животное оказалось в ВР, не знаю, какой «народ» он там представляет, потому что точно не украинский. Но знаю одно, что он и ему подобные десятилетиями уничтожают украинское пространство российским смрадом! Государство ни разу не защитило меня и моих детей от этого! Не нашло тех, кто угрожал мне или моим детям, но сегодня это самое государство решило открыть на меня уголовное производство! И за что? За то, что мои дети (6 и 9 лет), у которых папа воюет с русскими, воспринимают русскоязычных людей как угрозу…», – написала Мандзюк.
В следующем посте блогерша написала, что у нее есть»хороший адвокат». И она уверена, что «дело закроется так и не начавшись».
Но и на этом скандал не закончился. Новый пост Манзюк в сети Threads был посвящен Харькову и горожанам. В нем женщина обвинила жителей в любви к России, назвав людей «ждунами».
«Представьте цинизм человека. Бедный наш несчастный Харьков, который бомбят бесконечно. А город продолжает жить, развиваться и быть еще лучше. Я нигде никогда не видел такой чистоты и чистоплотности, как в Харькове. И все это делают люди. Харьковчане. Нашей Елене харьковчане не подходят, я так понимаю», – написал в ответ на это Гончаренко.
Тем временем мнения пользователей в сети, касаемо конфликта разделились: часть поддерживает резко негативное отношение блогерши ко всему российскому, другие – встали на сторону Гончаренко, раскритиковав ее позицию на счет детей.
Тем временем и комментарий о детях, и пост про Харьков Елена Мандзюк удалила.
