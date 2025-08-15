Четверо раненых, двое погибших – последствия ударов по Харьковской области

О результатах «прилетов» по Харьковской области написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Казачья Лопань Дергачевской громады погиб 64-летний мужчина; в с. Нечволодовка Кондрашовской громады погибли 69-летние мужчина и женщина, пострадала 76-летняя женщина; в с. Новая Казачья Дергачевской громады погиб 38-летний мужчина, пострадал 38-летний мужчина», – сообщил Синегубов.

За сутки зафиксировали удары:

▪️одного КАБ;

▪️одного БпЛА типу «Молнія»;

▪️двух fpv-дрона;

▪️одного БпЛА (тип устанавливается).

«В Харьковском районе повреждены два частных дома (с. Казачья Лопань, с. Новая Казачья), в Купянском районе повреждены два частных дома (г. Купянск), автомобиль (с. Нечволодовка), в Изюмском районе поврежден гараж, два автомобиля, трактор, овощехранилище (поселок Боровая)», – уточнил начальник ХОВА.