Четверо раненых, двое погибших – последствия ударов по Харьковской области
О результатах «прилетов» по Харьковской области написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В с. Казачья Лопань Дергачевской громады погиб 64-летний мужчина; в с. Нечволодовка Кондрашовской громады погибли 69-летние мужчина и женщина, пострадала 76-летняя женщина; в с. Новая Казачья Дергачевской громады погиб 38-летний мужчина, пострадал 38-летний мужчина», – сообщил Синегубов.
За сутки зафиксировали удары:
▪️одного КАБ;
▪️одного БпЛА типу «Молнія»;
▪️двух fpv-дрона;
▪️одного БпЛА (тип устанавливается).
«В Харьковском районе повреждены два частных дома (с. Казачья Лопань, с. Новая Казачья), в Купянском районе повреждены два частных дома (г. Купянск), автомобиль (с. Нечволодовка), в Изюмском районе поврежден гараж, два автомобиля, трактор, овощехранилище (поселок Боровая)», – уточнил начальник ХОВА.
