Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Четверо раненых, двое погибших – последствия ударов по Харьковской области

Происшествия 08:57   15.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четверо раненых, двое погибших – последствия ударов по Харьковской области Скриншот

О результатах «прилетов» по Харьковской области написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В с. Казачья Лопань Дергачевской громады погиб 64-летний мужчина; в с. Нечволодовка Кондрашовской громады погибли 69-летние мужчина и женщина, пострадала 76-летняя женщина; в с. Новая Казачья Дергачевской громады погиб 38-летний мужчина, пострадал 38-летний мужчина», – сообщил Синегубов.

За сутки зафиксировали удары:

▪️одного КАБ;

▪️одного БпЛА типу «Молнія»;

▪️двух fpv-дрона;

▪️одного БпЛА (тип устанавливается).

«В Харьковском районе повреждены два частных дома (с. Казачья Лопань, с. Новая Казачья), в Купянском районе повреждены два частных дома (г. Купянск), автомобиль (с. Нечволодовка), в Изюмском районе поврежден гараж, два автомобиля, трактор, овощехранилище (поселок Боровая)», – уточнил начальник ХОВА.

Читайте также: Боев на севере Харьковщины было меньше – подробности Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Новости Харькова — главное 15 августа: двое погибших, удары по Боровой
Новости Харькова — главное 15 августа: двое погибших, удары по Боровой
15.08.2025, 09:00
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
14.08.2025, 13:16
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
14.08.2025, 16:11
Сегодня 15 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 августа: какой праздник и день в истории
15.08.2025, 06:00
Четверо раненых, двое погибших – последствия ударов по Харьковской области
Четверо раненых, двое погибших – последствия ударов по Харьковской области
15.08.2025, 08:57

Новости по теме:

10:00
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
22:33
Новости Харькова — главное за 10 августа: успехи СОУ у Купянска, обстрелы
09:15
По Чугуевскому району ночью ударили восемь БпЛА: Синегубов — о сутках
17:48
В Купянске остается лишь «экстренка», безопасных путей эвакуации нет — Беседин
09:10
О пострадавших и разрушениях за сутки на Харьковщине, рассказал Синегубов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Четверо раненых, двое погибших – последствия ударов по Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 08:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах «прилетов» по Харьковской области написал начальник ХОВА Олег Синегубов.".