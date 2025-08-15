Live
Четверо поранених, двоє загиблих – наслідки ударів по Харківській області

Події 08:57   15.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про результати “прильотів” Харківської області написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади загинули 69-річні чоловік і жінка, постраждала 76-річна жінка; у с. Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.

За добу зафіксували удари:

▪️одного КАБ;

▪️одного БпЛА типу «Молния»;

▪️двох fpv-дронів;

▪️одного БпЛА (тип встановлюється).

“У Харківському районі пошкоджені два приватні будинки (с. Козача Лопань, с. Нова Козача), у Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки (м. Куп’янськ), автомобіль (с. Нечволодівка), в Ізюмському районі пошкоджений гараж, два автомобілі, трактор, овочесховище (сел. Борова)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Боїв на півночі Харківщини було менше – подробиці Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
