Четверо поранених, двоє загиблих – наслідки ударів по Харківській області
Про результати “прильотів” Харківської області написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади загинули 69-річні чоловік і жінка, постраждала 76-річна жінка; у с. Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.
За добу зафіксували удари:
▪️одного КАБ;
▪️одного БпЛА типу «Молния»;
▪️двох fpv-дронів;
▪️одного БпЛА (тип встановлюється).
“У Харківському районі пошкоджені два приватні будинки (с. Козача Лопань, с. Нова Козача), у Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки (м. Куп’янськ), автомобіль (с. Нечволодівка), в Ізюмському районі пошкоджений гараж, два автомобілі, трактор, овочесховище (сел. Борова)“, – додав начальник ХОВА.
15 Серпня 2025 в 08:57
