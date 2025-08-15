Боїв на півночі Харківщини було менше – подробиці Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, всього протягом доби на Харківщині українські військові відбили шість штурмів РФ.

Так на півночі Харківщини ворог намагався наступати один раз біля Глибокого. На Куп’янському напрямку йшло п’ять боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове“, – уточнили в Генштабі.

Втрати росіян такі: