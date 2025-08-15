Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Боїв на півночі Харківщини було менше – подробиці Генштабу

Україна 08:35   15.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Боїв на півночі Харківщини було менше – подробиці Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, всього протягом доби на Харківщині українські військові відбили шість штурмів РФ.

Так на півночі Харківщини ворог намагався наступати один раз біля Глибокого. На Куп’янському напрямку йшло п’ять боїв.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове“, – уточнили в Генштабі.

Втрати росіян такі:

Читайте також: Чия Кіндрашівка і що на півночі області, пояснили в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Четверо поранених, двоє загиблих – наслідки ударів по Харківській області
Четверо поранених, двоє загиблих – наслідки ударів по Харківській області
15.08.2025, 08:57
Боїв на півночі Харківщини було менше – подробиці Генштабу
Боїв на півночі Харківщини було менше – подробиці Генштабу
15.08.2025, 08:35
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
Новини Харкова — головне 15 серпня: двоє загиблих, удари по Боровій
Новини Харкова — головне 15 серпня: двоє загиблих, удари по Боровій
15.08.2025, 09:00
Чия Кіндрашівка і що на півночі області, пояснили в ISW
Чия Кіндрашівка і що на півночі області, пояснили в ISW
15.08.2025, 07:37
Тричі за добу росіяни били по Боровій – що горіло, розповіли у ДСНС
Тричі за добу росіяни били по Боровій – що горіло, розповіли у ДСНС
15.08.2025, 07:58

Новини за темою:

07:37
Чия Кіндрашівка і що на півночі області, пояснили в ISW
11:45
ЗСУ окопуються до великих наступів: про ситуацію у Вовчанську повідомив боєць
08:15
По всій лінії фронту було 148 боїв: де РФ наступала на Харківщині
07:36
ISW: українські війська звільнили території на півночі від Харкова
10:30
У НГУ показали, як відправляли “на концерт Кобзона” ворогів на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Боїв на півночі Харківщини було менше – подробиці Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 08:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, всього протягом доби на Харківщині українські військові відбили шість штурмів РФ.".