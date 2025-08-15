Live
Чия Кіндрашівка і що на півночі області, пояснили в ISW

Україна 07:37   15.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 15 серпня в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували заяви РФ про їх нібито успіхи в Харківській області.

За даними російських джерел, армія РФ змогла просунутися на лівому березі річки Вовча у Вовчанську та в районі Синельникового. Проте заяви виявились фейковими, стверджують аналітики.

Також не змогли підтвердити в Інституті вивчення війни і деяку інформацію, яку почав поширювати ворог щодо Куп’янського напрямку.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська захопили Кіндрашівку (на північ від Куп’янська) та просунулися на південний захід від Тищенківки (на північний захід від Куп’янська), а також на схід та схід від Петропавлівки (на схід від Куп’янська). Згодом російський блогер заявив, що ситуація навколо Петропавлівки незрозуміла, і українські війська контратакували в цьому районі. Російське джерело стверджувало, що російські війська «проникли» до Куп’янська в невстановлених місцях і утримують деякі позиції в будівлях, ймовірно, на околиці населеного пункту”, – зазначили експерти.

За добу росіяни атакували біля Куп’янська, Мирного, Кіндрашівки, Западного, Голубівки, Кам’янки, Фиголівки та Петропавлівки.

Також ворог марно намагався наступати на Борівському напрямку.

“13 і 14 серпня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Загризового і на південний схід від Борової біля Дружелюбівки, Нововодяного і Греківки”, – додали в ISW.

Читайте також: Полонений окупант отримав довічне за розстріл цивільних під Куп’янськом

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
