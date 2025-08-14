Полонений окупант отримав довічне за розстріл цивільних під Куп’янськом
На Харківщині засудили окупанта. Правоохоронці довели, що він розстріляв двох мешканців регіону.
Як розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, у жовтні 2024 року Сили оборони взяли фігуранта у полон під час боїв на Куп’янському напрямку.
«Йдеться про 21-річного російського рецидивіста Артема Кулікова, який воював на посаді стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії рф. До лав збройних сил країни-агресора він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року прямо з Нижегородської тюрми, де відбував покарання за розбій та крадіжки», – розповіли правоохоронці.
За даними СБУ, чоловіка відправили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини.
«Під час спроб захоплення одного із селищ Куп’янського району Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися із зони бойових дій. Окупанти намагалися «вибити» з потерпілих інформацію про місця дислокації Сил оборони. Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Унаслідок вогневого ураження обидва потерпілих загинули на місці», – встановили в СБУ.
На допиті окупант дав викривальні покази на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних, зазначили правоохоронці.
Суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненим групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ). Йому призначили довічне позбавлення волі, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
14 Серпня 2025
