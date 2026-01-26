Погрожував жінкам вбивством у Куп’янську: полоненого окупанта судитимуть

Підозру вручили військовослужбовцю РФ, який, за даними слідства, під прицілом автомата змушував двох місцевих мешканок виконувати його «накази».

Йдеться про 54-річного росіянина Олександра Ерзіна (позивний – «Риж») – військовослужбовця 121-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії ЗС РФ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зазначається, що фігурант у вересні торік отримав завдання проникнути до Куп’янська.

«Для збереження свого життя він прийняв рішення сховатися у будівлі місцевого відділу поліції та уникнути боєзіткнення з українськими оборонцями. У цей же день військовий рф побачив двох цивільних жінок, які здійснювали заготівлю дров для опалення власного житла неподалік від будівлі, в якій він переховувався. Озброєний автоматом, Ерзін залякав місцевих мешканок та затримав їх», – розповіли в СБУ.

Встановлено, що погрожуючи застосуванням зброї, він змусив одну з них зайти разом з ним до будівлі. Там він розпочав допитувати жінку щодо особистих даних та обставин перебування біля райвідділу.

«Далі росіянин висунув вимогу, за невиконання якої погрожував розстрілом затриманої. Так жінка, яка залишилась назовні, мала забезпечити бойовика продовольством, щоб той відпустив заручницю. Після виконання вимог зловмисника, вже обидві місцеві мешканки піддалися допиту та погрозам. Він обіцяв знайти жінок за місцями їхнього проживання та позбавити їх життя у разі подальшої непокори», – зазначили правоохоронці.

Окупанта СОУ взяли в полон у тій самій будівлі в центрі Куп’янська. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, жорстоке поводження з цивільним населенням). Наразі він у СІЗО. Йому загрожує 12 років тюрми.