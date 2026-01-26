Угрожал женщинам убийством в Купянске: пленного оккупанта будут судить

Подозрение вручили военнослужащему РФ, который, по данным следствия, под прицелом автомата заставлял двух местных жительниц выполнять его «приказы».

Речь идет о 54-летнем россиянине Александре Эрзине (позывной – «Рыж») – военнослужащем 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии ВС РФ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Отмечается, что фигурант в сентябре в прошлом году получил задачу проникнуть в Купянск.

«Для сохранения своей жизни он принял решение скрыться в здании местного отдела полиции и избежать боестолкновения с украинскими защитниками. В этот же день военный рф увидел двух гражданских женщин, производивших заготовку дров для отопления собственного жилья неподалеку от здания, в котором он скрывался. Вооруженный автоматом Эрзин запугал местных жительниц и задержал их», — рассказали в СБУ.

Установлено, что, угрожая применением оружия, он заставил одну из них зайти вместе с ним в здание. Там он начал допрашивать женщину по поводу личных данных и обстоятельств пребывания возле райотдела.

«Далее россиянин выдвинул требование, за невыполнение которого угрожал расстрелом задержанной. Так оставшаяся наружи женщина должна была обеспечить боевика продовольствием, чтобы тот отпустил заложницу. После выполнения требований злоумышленника уже обе местные жители подверглись допросу и угрозам. Он обещал найти женщин по местам их проживания и лишить их жизни в случае дальнейшего неповиновения», — отметили правоохранители.

Оккупанта СОУ взяли в плен в том же здании в центре Купянска. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 УКУ (военные преступления, жестокое обращение с гражданским населением). Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

