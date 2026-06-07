РФ продвинулась на юг Купянска? Что известно
Фото: Олег Петренко/Telegram
Военный блогер Олег Петренко передает: противник опубликовал видео, на котором видно, как пехота ВС РФ якобы перемещается по южной части Купянска.
«Ранее российские подразделения фиксировались только в восточной части города», – отметил блогер.
Видео: Олег Петренко/Telegram
Напомним, ранее военный обозреватель, координатор мониторинговой группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец писал, что в районе Купянска продолжаются бои. В частности, части 1 танковой армии пытаются прорваться, рассечь плацдарм ВСУ восточнее Купянска, атакуя с севера и с востока, в направлении Купянска-Узлового. Однако максимум, что россиянам удалось, это продвинуться на четыре километра до Петропавловки, завязать за нее бои и захватить Синьковку.
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- Категории: Украина, Фронт; Теги: купянск, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 10:49;