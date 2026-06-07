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РФ продвинулась на юг Купянска? Что известно

Украина 10:49   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ продвинулась на юг Купянска? Что известно Фото: Олег Петренко/Telegram

Военный блогер Олег Петренко передает: противник опубликовал видео, на котором видно, как пехота ВС РФ якобы перемещается по южной части Купянска.

«Ранее российские подразделения фиксировались только в восточной части города», – отметил блогер.

Видео: Олег Петренко/Telegram

Напомним, ранее военный обозреватель, координатор мониторинговой группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец писал, что в районе Купянска продолжаются бои. В частности, части 1 танковой армии пытаются прорваться, рассечь плацдарм ВСУ восточнее Купянска, атакуя с севера и с востока, в направлении Купянска-Узлового. Однако максимум, что россиянам удалось, это продвинуться на четыре километра до Петропавловки, завязать за нее бои и захватить Синьковку.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 10:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный блогер Олег Петренко передает: противник опубликовал видео, на котором якобы видно, как пехота ВС РФ перемещается по южной части Купянска.".