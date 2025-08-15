Чья Кондрашовка и что на севере области, объяснили в ISW
В сводке 15 августа в Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявления РФ об их якобы успехах в Харьковской области.
По данным российских источников, армия РФ смогла продвинуться на левом берегу реки Волчья в Волчанске и в районе Синельниково. Однако заявления оказались фейковыми, утверждают аналитики.
Также не смогли подтвердить в Институте изучения войны и некоторую информацию, которую начал распространять враг, касаемо Купянского направления.
«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска захватили Кондрашовку (к северу от Купянска) и продвинулись к юго-западу от Тищенковки (к северо-западу от Купянска), а также к востоку и востоку от Петропавловки (восточнее Купянска). Впоследствии российский блогер заявил, что ситуация вокруг Петропавловки непонятна, и украинские войска контратаковали в этом районе. Российский источник утверждал, что российские войска «проникли» в Купянск в неустановленных местах и удерживают некоторые позиции в зданиях, вероятно, на окраине населенного пункта», – уточнили эксперты.
За сутки россияне атаковали около Купянска, Мирового, Кондрашовки, Западного, Голубовки, Каменки, Фиголовки и Петропавловки.
Также враг безуспешно пытался наступать на Боровском направлении.
«13 и 14 августа российские войска атаковали северо-восточнее Боровой близ Загрызово и юго-восточнее Боровой возле Дружелюбовки, Нововодяного и Грековки», – добавили в ISW.
Читайте также: Пленный оккупант получил пожизненное за расстрел гражданских под Купянском
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Чья Кондрашовка и что на севере области, объяснили в ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 07:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 15 августа в Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявления РФ об их якобы успехах в Харьковской области.".