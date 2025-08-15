Live
Чья Кондрашовка и что на севере области, объяснили в ISW

Украина 07:37   15.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
В сводке 15 августа в Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявления РФ об их якобы успехах в Харьковской области.

По данным российских источников, армия РФ смогла продвинуться на левом берегу реки Волчья в Волчанске и в районе Синельниково. Однако заявления оказались фейковыми, утверждают аналитики.

Также не смогли подтвердить в Институте изучения войны и некоторую информацию, которую начал распространять враг, касаемо Купянского направления.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска захватили Кондрашовку (к северу от Купянска) и продвинулись к юго-западу от Тищенковки (к северо-западу от Купянска), а также к востоку и востоку от Петропавловки (восточнее Купянска). Впоследствии российский блогер заявил, что ситуация вокруг Петропавловки непонятна, и украинские войска контратаковали в этом районе. Российский источник утверждал, что российские войска «проникли» в Купянск в неустановленных местах и удерживают некоторые позиции в зданиях, вероятно, на окраине населенного пункта», – уточнили эксперты.

За сутки россияне атаковали около Купянска, Мирового, Кондрашовки, Западного, Голубовки, Каменки, Фиголовки и Петропавловки.

Также враг безуспешно пытался наступать на Боровском направлении.

«13 и 14 августа российские войска атаковали северо-восточнее Боровой близ Загрызово и юго-восточнее Боровой возле Дружелюбовки, Нововодяного и Грековки», – добавили в ISW.

Читайте также: Пленный оккупант получил пожизненное за расстрел гражданских под Купянском

Автор: Николь Костенко-Лагутина
