Боев на севере Харьковщины было меньше – подробности Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, всего в течение суток в Харьковской области украинские военные отбили шесть штурмов РФ.

Так на севере Харьковщины враг пытался наступать один раз около Глубокого. На Купянском направлении шло пять боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

Потери россиян следующие: