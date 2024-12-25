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Житель Харьковщины сбежал в РФ и стал пророссийским блогером: приговор суда

Общество 16:00   25.12.2024
Виктория Яковенко
Житель Харьковщины сбежал в РФ и стал пророссийским блогером: приговор суда Фото: Владислав Абдула

55-летний житель Харьковщины, который сбежал в РФ распространяет фейки о войне в Украине, получил приговор.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант сбежал из Украины вместе со своей семьей во время временной оккупации части региона. В РФ мужчина публично поддержал агрессивную войну против Украины.

«Для разгона вражеской пропаганды он использует собственные страницы в популярных соцсетях. На этих ресурсах осужденный распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине, восхваляет кремлевский режим и оправдывает полномасштабное вторжение рф», — отметили в СБУ.

Экспертиза подтвердила наличие публичных призывов к преступным действиям, добавили правоохранители.

Фигуранта признали виновным по трем статьям УКУ: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.ч.1,2 ст. 436-1 (распространение символики коммунистического тоталитарного режима), ч.ч.2,3 ст. 436-2 (распространение материалов, в которых содержатся оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдание оккупации части территории Украины, глорификация представителей вооруженных формирований РФ).

Ему назначили 10 лет тюрьмы. Срок отбывания наказания исчисляется с даты задержания фигуранта.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 16:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летний житель Харьковщины, который сбежал в РФ распространяет фейки о войне в Украине, получил приговор.".