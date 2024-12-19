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Проводил праздники оккупантам: директора Волчанского дома культуры «посадили»

Общество 13:00   19.12.2024
Виктория Яковенко
Проводил праздники оккупантам: директора Волчанского дома культуры «посадили» Фото: Владислав Абдула

Приговор получил 65-летний житель Волчанска на Харьковщине, который, по данным следствия, поддерживал врага во время оккупации города.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант занимал должность директора «Дома культуры». Правоохранители установили, что он принимал участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам российской истории, в частности, «дню флага РФ».

«Мужчина помогал оккупантам организовывать мероприятия политического характера, а также был задействован на них в качестве ведущего. Во время этих мероприятий коллаборант призывал местных жителей получать российские паспорта и поддерживать решения и действия государства-агрессора», — отметили в СБУ.

На этой должности мужчина находился до момента деоккупации Волчанска. Фигуранта задержали в ноябре 2022 года.

Его признали виновным по ч.ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ. Он проведет в тюрьме десять с половиной лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 65-летний житель Волчанска на Харьковщине, который, по данным следствия, поддерживал врага во время оккупации города.".