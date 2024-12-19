Проводил праздники оккупантам: директора Волчанского дома культуры «посадили»
Приговор получил 65-летний житель Волчанска на Харьковщине, который, по данным следствия, поддерживал врага во время оккупации города.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант занимал должность директора «Дома культуры». Правоохранители установили, что он принимал участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам российской истории, в частности, «дню флага РФ».
«Мужчина помогал оккупантам организовывать мероприятия политического характера, а также был задействован на них в качестве ведущего. Во время этих мероприятий коллаборант призывал местных жителей получать российские паспорта и поддерживать решения и действия государства-агрессора», — отметили в СБУ.
На этой должности мужчина находился до момента деоккупации Волчанска. Фигуранта задержали в ноябре 2022 года.
Его признали виновным по ч.ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ. Он проведет в тюрьме десять с половиной лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, дом культуры, приговор, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 65-летний житель Волчанска на Харьковщине, который, по данным следствия, поддерживал врага во время оккупации города.".