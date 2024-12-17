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Бойко преобразился после похода в СБУ и заявил, что Путин — военный преступник

Политика 17:09   17.12.2024
Оксана Горун
Бойко преобразился после похода в СБУ и заявил, что Путин — военный преступник Скриншот

Юрий Бойко — нардеп и лидер остатков ОПЗЖ в парламенте Украины, переименовавшихся в депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир», «пояснил» свою позицию про «радикалов» и снос памятников.

Днем 17 декабря нардеп Юрий Бойко ходил на допрос в СБУ, сообщила «Украинская правда», ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах. Беседовали с нардепом «о его недавних заявлениях». Итог беседы не заставил себя долго ждать — в TikTok политика появилось «заявление-прозрение».

«Последнее мое заявление вызвало резкую реакцию в обществе, и поэтому я хочу сделать несколько пояснений. Первое. Я уж точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать о том, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения. Я призываю всех политиков делать то же самое, объединять страну, объединять людей, делать так, чтобы мы быстрее победили и враг был разбит», — выдал Бойко.

Видео: TikTok Юрия Бойко

Ранее народный депутат Украины в 45-секундном ролике в том же TikTok вспомнил о «радикалах», переименовании городов и сносе памятников. Не забыл и про запрет «людям говорить на родном языке» и «ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить».

Видео: TikTok Юрия Бойко

«Сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей», — уверенно проинформировал Бойко за трое суток до похода в СБУ.

Этот внезапный «каминг-аут» одного из основателей ОПЗЖ, вызвал шквал эмоций в украинских соцсетях. На его заявления среагировали в Офисе президента и СНБО.

«Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас», — написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак.

«Довольно странно слышать от Юрия Бойко в 2024 году слова о «радикалах», каких-то «языковых запретах», тезисы о церкви, которые обычно распространяют россияне, и о насилии над людьми, без упоминания россии. Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто совершает насилие над украинцами – это россияне», — высказался руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

При этом были и предположения о том, что подобные нарративы Бойко не мог озвучить, не согласовав это с Банковой.

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«В ВР бывших депутатов из ОПЗЖ называют «военнопленные», потому что они готовы голосовать за что угодно по команде с Банковой, чтобы их не трогали за пророссийское прошлое… Скорее всего, это начало проекта, который будет иметь в будущем вид коалиции в ВР под условным названием «За примирение», — предположил бывший нардеп и ярый критик действующей власти Борислав Береза.

В то же время украинский журналист Виталий Портников напомнил Бойко, что какое-либо политическое будущее у него есть только в Украине.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 17:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юрий Бойко — нардеп и лидер остатков ОПЗЖ в парламенте Украины, переименовавшихся в депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир», «пояснил» свою позицию про «радикалов»".