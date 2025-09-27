Live
На Харьковщине ограбили дом: мужчинам «светит» до 8 лет тюрьмы

Происшествия 14:41   27.09.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине ограбили дом: мужчинам «светит» до 8 лет тюрьмы Фото: ГУНП в Харьковской области

В Чугуевском районе задержали двоих жителей, которые, по данным следствия, украли имущество из чужого дома.

«Преступление произошло 17 сентября. Двое мужчин в возрасте 22 и 23 лет проникли через калитку на территорию чужого двора. Вытащив стекло из оконной рамы, они залезли в жилой дом и украли телевизор, набор инструментов и другие вещи. Сумма нанесенного ущерба составила около 5 тысяч гривен», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили личности вероятных воров. Ими оказались жители села Скрипаи.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Напомним, правоохранители разоблачили на Харьковщине наркобанду. В деле – четыре фигуранта, сообщили в областной прокуратуре. По данным следствия, жители Берестина 22–23 лет наладили систематический сбыт наркотических веществ через интернет.

Читайте также: «Чучело» — Сапронов резко отреагировал на слова Мандзюк о «ждунах в Харькове»

Автор: Виктория Яковенко
