Грабили и пытали жителей Харьковщины: дело оккупанта передали в суд

Общество 12:32   05.11.2025
Виктория Яковенко
Грабили и пытали жителей Харьковщины: дело оккупанта передали в суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд рассмотрит дело военного РФ, который, по данным следствия, причастен к издевательствам над гражданскими во время захвата села на Харьковщине.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что в марте 2022 года, во время временной оккупации села Капитоловка, 43-летний военнослужащий вместе с другими россиянами проводил незаконные обыски в домах жителей.

«Угрожая огнестрельным оружием, оккупанты заставляли людей отдавать автомобили, электрогенераторы, продукты питания и личные вещи. Любое сопротивление подавляли, запугивая и угрожая убийством. Потерпевших выбирали преимущественно среди тех, кто отказывался получать «гуманитарную помощь» от рф. Они забирали у людей запасы продуктов и даже скот», – рассказали правоохранители.

Отмечается, что ограблениями оккупанты не ограничивались: похитив гражданского, они удерживали его в погребе и пытали.

«Оккупанты удерживали и издевались над потерпевшим в течение семи дней, после чего отпустили. Это преступление военный «лнр» совершил совместно с другим оккупантом, причастным к убийству украинского детского писателя Владимира Вакуленко. Относительно сообщника уже идет судебное разбирательство», — добавили в прокуратуре.

Установлено, что от жестоких действий фигуранта пострадали 12 человек.

Сейчас он находится в розыске, его будут судить заочно. Оккупанту инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ – в редакции 2022 года).

Напомним, ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что фигурант – военнослужащий 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва «ЛНР» 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ.

О трех случаях коллаборационизма на Харьковщине сообщили в прокуратуре

Автор: Виктория Яковенко
