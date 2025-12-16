Live

Ромов, которые обманули пенсионеров на 1,5 млн грн, приговорили на Харьковщине

Общество 12:18   16.12.2025
Виктория Яковенко
Ромов, которые обманули пенсионеров на 1,5 млн грн, приговорили на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговоры получили участники банды, которые грабили пожилых людей в регионе, выдавая себя за волонтеров, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, в июле 2022 года жительница села Шатовка создала преступную группировку и привлекла к ней своего мужа и двух родственниц, одна из которых в то время была несовершеннолетней. Все участники – представители ромской национальности. Часть из них ранее была судима за кражи в Днепре.

«В течение июля 2022 — мая 2023 года злоумышленники обворовывали пожилых людей в Харькове и Лозовой под видом предоставления социальной и гуманитарной помощи. Они покупали продукты питания и обходили жилые дома, чтобы обнаружить самых беспомощных пожилых людей. После этого представлялись волонтерами и предлагали им «гуманитарную помощь». Пользуясь доверием пострадавших, подельники заходили в их жилье», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители установили, что фигуранты действовали по четкому плану: отвлекали внимание собственников, находили деньги и ценные вещи, после чего сразу покидали помещение с похищенным имуществом. Для конспирации они использовали новые абонентские номера и мобильные устройства и время от времени менялись друг с другом ролями.

«Во время одного из эпизодов злоумышленники пытались вынести деньги у незрячей пары. Женщина попыталась остановить воров, но они ее оттолкнули и скрылись с награбленным», — добавили в прокуратуре.

грабили пенсионеров на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

В общем, уточнили правоохранители, банда обманула семь пенсионеров на сумму более 1,5 млн гривен.

Суд признал виновными фигурантов в воровстве и грабежах. В частности, организатор проведет в тюрьме 13 лет (с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору в Днепре).

Ее мужа приговорили к 10 годам лишения свободы.

Родственникам организатора (с учетом предыдущих приговоров) назначили 9 лет и 6 месяцев и 12 лет и 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Также ко всем четырем осужденным суд применил конфискацию имущества.

грабили пенсионеров на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: На Харьковщине копы искали виновника ДТП два года – что он сделал

Автор: Виктория Яковенко
