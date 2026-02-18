Схема на EcoFlow в Харькове: более 20 человек стали жертвами мошенника
В Харькове правоохранители разоблачили схему онлайн-мошенничества. Следствие установило, что людей во время проблем со светом обманывал ранее неоднократно судимый горожанин.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение декабря 2025 года — января 2026-го 36-летний фигурант размещал на известной интернет-платформе объявления о продаже электростанций EcoFlow. Однако на самом деле товара мужчина в наличии не имел.
«Злоумышленник пользовался повышенным спросом на автономные источники питания в зимний период и сложной ситуацией с электроснабжением в городе в результате вражеских обстрелов», — рассказали правоохранители.
Установлено, что под предлогом продаж товара харьковчанин требовал от покупателей предоплату, а после ее получения больше не выходил с клиентами на связь. Вырученные средства оставлял себе.
«В общем от преступной схемы пострадали 24 человека. Сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет более 87 тыс. грн», — отметили в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УКУ).
Читайте также: 17-летняя девушка готовила теракт в Харькове, ее задержали – прокуратура
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: мошенник, новости Харькова, світло, свет, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Схема на EcoFlow в Харькове: более 20 человек стали жертвами мошенника», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 14:48;