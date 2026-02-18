Live

Схема на EcoFlow в Харькове: более 20 человек стали жертвами мошенника

Общество 14:48   18.02.2026
Виктория Яковенко
Схема на EcoFlow в Харькове: более 20 человек стали жертвами мошенника Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители разоблачили схему онлайн-мошенничества. Следствие установило, что людей во время проблем со светом обманывал ранее неоднократно судимый горожанин.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение декабря 2025 года — января 2026-го 36-летний фигурант размещал на известной интернет-платформе объявления о продаже электростанций EcoFlow. Однако на самом деле товара мужчина в наличии не имел.

«Злоумышленник пользовался повышенным спросом на автономные источники питания в зимний период и сложной ситуацией с электроснабжением в городе в результате вражеских обстрелов», — рассказали правоохранители.

Установлено, что под предлогом продаж товара харьковчанин требовал от покупателей предоплату, а после ее получения больше не выходил с клиентами на связь. Вырученные средства оставлял себе.

«В общем от преступной схемы пострадали 24 человека. Сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет более 87 тыс. грн», — отметили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УКУ).

Читайте также: 17-летняя девушка готовила теракт в Харькове, ее задержали – прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, готовила теракт
Новости Харькова — главное 18 февраля: взрывы в пригороде, готовила теракт
18.02.2026, 14:26
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
17.02.2026, 14:35
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
Взрывы слышали ночью в Харькове: что это было (фото)
18.02.2026, 09:29
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением
17.02.2026, 10:34
Полиция расследует возможный инцидент с ТЦК и полицией в центре Харькова
Полиция расследует возможный инцидент с ТЦК и полицией в центре Харькова
18.02.2026, 11:08
Ряд электричек на Харьковщине изменит график в конце февраля: подробности
Ряд электричек на Харьковщине изменит график в конце февраля: подробности
18.02.2026, 15:23

Новости по теме:

16.12.2025
Ромов, которые обманули пенсионеров на 1,5 млн грн, приговорили на Харьковщине
29.09.2025
Фиктивные дрова через интернет: в Харькове задержали мошенника – НПУ
11.06.2025
На «ОЛХ» продавали фейковую ювелирку: харьковчане обратились в полицию
28.05.2025
В Харькове женщина отдала часы Apple «в аренду» незнакомцу в супермаркете
24.03.2025
Житель Харькова продал фиктивную технику, его подозревают в мошенничестве


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Схема на EcoFlow в Харькове: более 20 человек стали жертвами мошенника», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2026 в 14:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители разоблачили схему онлайн-мошенничества.".