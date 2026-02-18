Схема на EcoFlow в Харькове: более 20 человек стали жертвами мошенника

В Харькове правоохранители разоблачили схему онлайн-мошенничества. Следствие установило, что людей во время проблем со светом обманывал ранее неоднократно судимый горожанин.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение декабря 2025 года — января 2026-го 36-летний фигурант размещал на известной интернет-платформе объявления о продаже электростанций EcoFlow. Однако на самом деле товара мужчина в наличии не имел.

«Злоумышленник пользовался повышенным спросом на автономные источники питания в зимний период и сложной ситуацией с электроснабжением в городе в результате вражеских обстрелов», — рассказали правоохранители.

Установлено, что под предлогом продаж товара харьковчанин требовал от покупателей предоплату, а после ее получения больше не выходил с клиентами на связь. Вырученные средства оставлял себе.

«В общем от преступной схемы пострадали 24 человека. Сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет более 87 тыс. грн», — отметили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УКУ).