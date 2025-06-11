На «ОЛХ» продавали фейковую ювелирку: харьковчане обратились в полицию
Иллюстративное фото, источник — zbird.com.ua
47-летнего харьковчанина задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, мужчина обманул двух человек на 36 тысяч гривен.
С октября прошлого года по январь мужчина размещал на платформе «ОЛХ» объявления о продаже золотых изделий, которые на самом деле были подделками. Аферисту удалось продать два кольца и одну печать, все изделия были с бирками 583 пробы, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
К правоохранителям обратились покупатели «золота». Проверив украшения в домашних условиях, у них появились сомнения в их подлинности.
Уголовное производство открыто по ч. 1, ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 21:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летнего харьковчанина задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, мужчина обманул двух человек на 36 тысяч гривен.".