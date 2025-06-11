На «ОЛХ» продавали фейковую ювелирку: харьковчане обратились в полицию

47-летнего харьковчанина задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, мужчина обманул двух человек на 36 тысяч гривен.

С октября прошлого года по январь мужчина размещал на платформе «ОЛХ» объявления о продаже золотых изделий, которые на самом деле были подделками. Аферисту удалось продать два кольца и одну печать, все изделия были с бирками 583 пробы, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

К правоохранителям обратились покупатели «золота». Проверив украшения в домашних условиях, у них появились сомнения в их подлинности.

Уголовное производство открыто по ч. 1, ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.