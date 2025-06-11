В Харькове мужчина взял в заложницы двух женщин – НПУ вводила операцию «Гром»
В Харькове мужчина закрылся в квартире с двумя женщинами, на помощь пришли правоохранители.
Сообщения о том, что в одной из квартир Индустриального района мужчина незаконно удерживает людей, копы получили 10 июня. Они сразу выехали на место происшествия, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник закрылся изнутри квартиры вместе с двумя женщинами 42 и 47 лет, и угрожал им физической расправой, вооружившись ножом», — отметили правоохранители.
Полицейские ввели специальную операцию «Гром».
«Для задержания фигуранта и безопасного освобождения заложниц было привлечено спецподразделение «КОРД». В результате слаженных действий правоохранителей 39-летний мужчина задержан, женщины — освобождены. Как выяснилось, злоумышленник является сожителем одной из пострадавших», – заявили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека). Сейчас фигуранта задержали. Следственные действия продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина закрылся в квартире с двумя женщинами, на помощь пришли правоохранители.".