В Харькове мужчина взял в заложницы двух женщин – НПУ вводила операцию «Гром»

В Харькове мужчина закрылся в квартире с двумя женщинами, на помощь пришли правоохранители.

Сообщения о том, что в одной из квартир Индустриального района мужчина незаконно удерживает людей, копы получили 10 июня. Они сразу выехали на место происшествия, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник закрылся изнутри квартиры вместе с двумя женщинами 42 и 47 лет, и угрожал им физической расправой, вооружившись ножом», — отметили правоохранители.

Полицейские ввели специальную операцию «Гром».

«Для задержания фигуранта и безопасного освобождения заложниц было привлечено спецподразделение «КОРД». В результате слаженных действий правоохранителей 39-летний мужчина задержан, женщины — освобождены. Как выяснилось, злоумышленник является сожителем одной из пострадавших», – заявили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы или похищение человека). Сейчас фигуранта задержали. Следственные действия продолжаются.