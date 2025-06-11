Водительские права за €1300: незаконную схему разоблачили на Харьковщине
65-летний житель Харьковщины получил подозрение. По данным следствия, он обещал за деньги «организовать» водительское удостоверение.
В Харьковской областной прокуратуре установили, что фигурант предложил гражданину помочь сдать экзамены для получения водительского удостоверения категории «В» в обход законной процедуры.
«Вместо того чтобы объяснить официальный порядок прохождения обучения и сдачи экзаменов, мужчина озвучил альтернативу — гарантированное получение удостоверения при уплате 1300 евро», — отметили правоохранители.
Он, говорят в прокуратуре, заверил, что имеет влияние на должностных лиц регионального сервисного центра МВД и может договориться о положительном результате.
«Во время личной встречи 7 мая в Харькове фигурант намеренно создал препятствие: сообщил, что старое водительское удостоверение якобы не было вовремя сдано в уполномоченные органы, поэтому мужчину не допустят к экзамену. Эту проблему злоумышленник сразу предложил решить, конечно, за отдельную плату», — добавили правоохранители.
Как «аванc» фигурант попросил 200 долларов. Однако у его «клиента» не было при себе денег, поэтому он предложил занять свои — но с обязательным условием возвращения на банковскую карточку, продолжили в прокуратуре.
«Уже на следующий день гражданин перечислил 8400 гривен злоумышленнику. Это предание стало фактическим подтверждением попытки получения неправомерной выгоды», — рассказали в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Если вину докажут, ему угрожает до 5 лет тюрьмы, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водительские права, полиция, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, экзамены;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летний житель Харьковщины получил подозрение. По данным следствия, он обещал за деньги «организовать» водительское удостоверение.".