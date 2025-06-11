Водительские права за €1300: незаконную схему разоблачили на Харьковщине

65-летний житель Харьковщины получил подозрение. По данным следствия, он обещал за деньги «организовать» водительское удостоверение.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что фигурант предложил гражданину помочь сдать экзамены для получения водительского удостоверения категории «В» в обход законной процедуры.

«Вместо того чтобы объяснить официальный порядок прохождения обучения и сдачи экзаменов, мужчина озвучил альтернативу — гарантированное получение удостоверения при уплате 1300 евро», — отметили правоохранители.

Он, говорят в прокуратуре, заверил, что имеет влияние на должностных лиц регионального сервисного центра МВД и может договориться о положительном результате.

«Во время личной встречи 7 мая в Харькове фигурант намеренно создал препятствие: сообщил, что старое водительское удостоверение якобы не было вовремя сдано в уполномоченные органы, поэтому мужчину не допустят к экзамену. Эту проблему злоумышленник сразу предложил решить, конечно, за отдельную плату», — добавили правоохранители.

Как «аванc» фигурант попросил 200 долларов. Однако у его «клиента» не было при себе денег, поэтому он предложил занять свои — но с обязательным условием возвращения на банковскую карточку, продолжили в прокуратуре.

«Уже на следующий день гражданин перечислил 8400 гривен злоумышленнику. Это предание стало фактическим подтверждением попытки получения неправомерной выгоды», — рассказали в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Если вину докажут, ему угрожает до 5 лет тюрьмы, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.