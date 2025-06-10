Обещал вернуться: в городе на Харьковщине мотоциклист сбил женщину и скрылся

9 июня на автодороге «Киев-Харьков-Должанский» в центре города Валки мотоциклист сбил 62-летнюю женщину и покинул место происшествия.

Сообщение об аварии правоохранители получили около 11:00. По словам свидетелей, после наезда на пешехода водитель черного мотоцикла уехал, заявив, что вернется. Однако обещание не сдержал, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Уже через несколько часов полицейские установили, что к преступлению причастен 49-летний мужчина. В поселке Песочин Харьковского района провели обыск в домовладении, где обнаружили и изъяли мотоцикл Yamaha, на котором передвигался правонарушитель», — рассказали в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.