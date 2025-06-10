Обещал вернуться: в городе на Харьковщине мотоциклист сбил женщину и скрылся
Фото: ГУ НП в Харьковской области
9 июня на автодороге «Киев-Харьков-Должанский» в центре города Валки мотоциклист сбил 62-летнюю женщину и покинул место происшествия.
Сообщение об аварии правоохранители получили около 11:00. По словам свидетелей, после наезда на пешехода водитель черного мотоцикла уехал, заявив, что вернется. Однако обещание не сдержал, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Уже через несколько часов полицейские установили, что к преступлению причастен 49-летний мужчина. В поселке Песочин Харьковского района провели обыск в домовладении, где обнаружили и изъяли мотоцикл Yamaha, на котором передвигался правонарушитель», — рассказали в полиции.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 июня на автодороге «Киев-Харьков-Должанский» в городе Валки мотоциклист сбил 62-летнюю женщину и покинул место происшествия.".