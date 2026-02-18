Live

Схема на EcoFlow у Харкові: понад 20 людей стали жертвами шахрая

Суспільство 14:48   18.02.2026
Вікторія Яковенко
Схема на EcoFlow у Харкові: понад 20 людей стали жертвами шахрая Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці викрили схему онлайн-шахрайства. Слідство встановило, що людей під час проблем зі світлом обманював раніше неодноразово судимий містянин.

За даними Харківської обласної прокуратури, впродовж грудня 2025 року – січня 2026-го 36-річний фігурант розміщував на відомій інтернет-платформі оголошення про продаж електростанцій EcoFlow. Проте насправді товару чоловік у наявності не мав.

«Зловмисник користувався підвищеним попитом на автономні джерела живлення у зимовий період і скрутною ситуацією з електропостачанням у місті внаслідок ворожих обстрілів», – розповіли правоохоронці.

Встановлено, що під приводом продажу товару харків’янин вимагав від покупців передплату, а після її отримання більше не виходив із клієнтами на зв’язок. Одержані кошти лишав собі.

«Загалом від злочинної схеми постраждали 24 особи. Сума завданих потерпілим збитків складає понад 87 тис. грн», – зазначили у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 ККУ).

Читайте також: 17-річна дівчина готувала теракт у Харкові, її затримали – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Низка електричок на Харківщині змінить графік наприкінці лютого: подробиці
Низка електричок на Харківщині змінить графік наприкінці лютого: подробиці
18.02.2026, 15:23
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням
17.02.2026, 10:34
17-річна дівчина готувала теракт у Харкові, її затримали – прокуратура
17-річна дівчина готувала теракт у Харкові, її затримали – прокуратура
18.02.2026, 12:30
Суд чекає на харків’янина, якого підозрюють у розбещенні дітей
Суд чекає на харків’янина, якого підозрюють у розбещенні дітей
18.02.2026, 11:45
Поліція розслідує можливий інцидент із ТЦК та поліцією в центрі Харкова
Поліція розслідує можливий інцидент із ТЦК та поліцією в центрі Харкова
18.02.2026, 11:08
Денис Парамонов: Ми зробили енергонезалежним пункт незламності в Харкові
Денис Парамонов: Ми зробили енергонезалежним пункт незламності в Харкові
18.02.2026, 12:11

Новини за темою:

18.02.2026
17-річна дівчина готувала теракт у Харкові, її затримали – прокуратура
18.02.2026
Денис Парамонов: Ми зробили енергонезалежним пункт незламності в Харкові
18.02.2026
У Kharkiv IT Cluster спрогнозували, коли дозволять бронювання для ФОПів
17.02.2026
Найскладніша зима для доріг Харкова, успіх бадмінтоністок – підсумки 17 лютого
17.02.2026
Ворожий дрон вдарив по Харкову – куди поцілив, розповів Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Схема на EcoFlow у Харкові: понад 20 людей стали жертвами шахрая», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2026 в 14:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці викрили схему онлайн-шахрайства. Слідство встановило, що людей під час проблем зі світлом обманював раніше неодноразово судимий містянин.".