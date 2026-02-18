Схема на EcoFlow у Харкові: понад 20 людей стали жертвами шахрая

У Харкові правоохоронці викрили схему онлайн-шахрайства. Слідство встановило, що людей під час проблем зі світлом обманював раніше неодноразово судимий містянин.

За даними Харківської обласної прокуратури, впродовж грудня 2025 року – січня 2026-го 36-річний фігурант розміщував на відомій інтернет-платформі оголошення про продаж електростанцій EcoFlow. Проте насправді товару чоловік у наявності не мав.

«Зловмисник користувався підвищеним попитом на автономні джерела живлення у зимовий період і скрутною ситуацією з електропостачанням у місті внаслідок ворожих обстрілів», – розповіли правоохоронці.

Встановлено, що під приводом продажу товару харків’янин вимагав від покупців передплату, а після її отримання більше не виходив із клієнтами на зв’язок. Одержані кошти лишав собі.

«Загалом від злочинної схеми постраждали 24 особи. Сума завданих потерпілим збитків складає понад 87 тис. грн», – зазначили у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 ККУ).