Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО
Про те, що підозрюваним у нападі на матір українського воїна обрали запобіжний захід, повідомили в Харківській облпрокуратурі.
Правоохоронці зазначили: суддя підтримав позицію прокурора.
“Чотирьох підозрюваних взято під варту без права внесення застави”, – уточнили у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомляли, що 89-річна мати військовослужбовця стала жертвою нападників. Чоловіки припускали, що кошти, зароблені захисником на передовій, можуть зберігатись у неї вдома. У справі – четверо фігурантів. Двоє нападників цинічно проникли у квартиру, зв’язали потерпілу, одягли їй на обличчя маску, влаштували безлад у будинку та почали вимагати гроші й золоті прикраси, встановили копи. Для конспірації чоловіки перевдяглися в уніформу працівників інтернет-провайдера, розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов. У такий спосіб вони сподівалися отримати 50 тисяч доларів. Проте, зазначається, літня жінка мала всього дві тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, але фігуранти їх не взяли, а вирішили забрати лише телефон. Втекти далеко чоловіки не встигли – їх затримали одразу, коли вони вийшли із квартири, зазначили у поліції. Незабаром усім чотирьом чоловікам вручили підозри.
Читайте також: Збила машина, коли їхав на велосипеді: загинув 77-річний депутат – хто водій
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2025 в 19:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що підозрюваним у нападі на матір українського воїна обрали запобіжний захід, повідомили в Харківській облпрокуратурі.".