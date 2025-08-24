Live
  • Нд 24.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО

Події 19:50   24.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО

Про те, що підозрюваним у нападі на матір українського воїна обрали запобіжний захід, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

Правоохоронці зазначили: суддя підтримав позицію прокурора.

“Чотирьох підозрюваних взято під варту без права внесення застави”, – уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомляли, що 89-річна мати військовослужбовця стала жертвою нападників. Чоловіки припускали, що кошти, зароблені захисником на передовій, можуть зберігатись у неї вдома. У справі – четверо фігурантів. Двоє нападників цинічно проникли у квартиру, зв’язали потерпілу, одягли їй на обличчя маску, влаштували безлад у будинку та почали вимагати гроші й золоті прикраси, встановили копи. Для конспірації чоловіки перевдяглися в уніформу працівників інтернет-провайдера, розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов. У такий спосіб вони сподівалися отримати 50 тисяч доларів. Проте, зазначається, літня жінка  мала всього дві тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, але фігуранти їх не взяли, а вирішили забрати лише телефон. Втекти далеко чоловіки не встигли – їх затримали одразу, коли вони вийшли із квартири, зазначили у поліції. Незабаром усім чотирьом чоловікам вручили підозри.

Читайте також: Збила машина, коли їхав на велосипеді: загинув 77-річний депутат – хто водій

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Один бій триває на Куп’янському напрямку – вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
Один бій триває на Куп’янському напрямку – вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
24.08.2025, 18:20
Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона
Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона
24.08.2025, 17:07
Збила машина, коли їхав на велосипеді: загинув 77-річний депутат – хто водій
Збила машина, коли їхав на велосипеді: загинув 77-річний депутат – хто водій
24.08.2025, 15:49
Перекривали центр та запалювали “Зоряне небо”: харків’яни відгуляли День міста
Перекривали центр та запалювали “Зоряне небо”: харків’яни відгуляли День міста
24.08.2025, 09:45
До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть
До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть
24.08.2025, 14:40
У Харкові побільшало почесних амбасадорів – хто вони і що робитимуть
У Харкові побільшало почесних амбасадорів – хто вони і що робитимуть
24.08.2025, 12:20

Новини за темою:

10:39
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
16:13
Заліз у квартиру через вікно: в Харкові знайшли ймовірного злодія
17:45
Крала гаджети в подруг: до восьми років в’язниці загрожує харків’янці
15:17
“Скориставшись довірою людей”, чоловік украв техніки на десять тисяч гривень
11:09
Щойно вийшов із в’язниці – пішов грабувати: харків’янин-рецидивіст знову «сів»

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чотирьох підозрюваних у нападі на матір військового ЗСУ відправили до СІЗО»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2025 в 19:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що підозрюваним у нападі на матір українського воїна обрали запобіжний захід, повідомили в Харківській облпрокуратурі.".