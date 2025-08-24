Збила машина, коли їхав на велосипеді: загинув 77-річний депутат – хто водій

Напередодні, 23 серпня, трагічно загинув 77-річний депутат Зміївської міськради VIII скликання Володимир Анатолійович Полончук, повідомляє видання “Медіа-Зміїв”.

“За попередньою інформацією Медіа-Зміїв, Володимир Анатолійович потрапив під колеса автомобіля, коли їхав на велосипеді. Його встигли госпіталізувати до лікарні, де, на жаль, він помер”, – пишуть у виданні.

У повідомленні уточнюють, що Володимир Полончук працював у міськраді з 2002 року. Попри поважний вік, – він був найстаршим депутатом Зміївської мерії, – чоловік був одним із найактивніших депутатів.

Тим часом у ГУ Нацполіції на Харківщині повідомили, що ДТП сталася напередодні близько 15:30 на трасі Зміїв-Мерефа. Наразі поліцейські встановлюють авто та розшукують водія – після того, що сталося, він втік з місця аварії.

“За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП встановлюються”, – додали в поліції.