Сбила машина, когда ехал на велосипеде: погиб 77-летний депутат – кто водитель
Накануне, 23 августа, трагически погиб 77-летний депутат Змиевского горсовета VIII созыва Владимир Анатолиевич Полончук, передает издание «Медиа-Змиев».
«По предварительной информации Медиа-Змиев, Владимир Анатольевич попал под колеса автомобиля, когда ехал на велосипеде. Его успели госпитализировать в больницу, где, к сожалению, он скончался», – пишут в издании.
В сообщении уточняют, что Владимир Полончук работал в горсовете с 2002 года. Несмотря на почтенный возраст, – он был самым старшим депутатом Змиевской мэрии, – мужчина был одним из самых активных депутатов.
Тем временем в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что ДТП произошла накануне около 15:30 на трассе Змеев-Мерефа. На данный момент полицейские устанавливают авто и разыскивают водителя – после случившегося он скрылся с места аварии.
«По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются», – добавили в полиции.
- • Дата публикации материала: 24 августа 2025 в 15:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина