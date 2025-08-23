Live
  • Сб 23.08.2025
«Думала, що це мій кінець»: на літню матір воїна ЗСУ напали на Харківщині

Події 10:04   23.08.2025
Вікторія Яковенко
«Думала, що це мій кінець»: на літню матір воїна ЗСУ напали на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

89-річна мати військовослужбовця стала жертвою нападників. За даними правоохоронців, чоловіки припускали, що кошти, зароблені захисником на передовій, можуть зберігатися у неї вдома.

У злочині підозрюють чотирьох чоловіків, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Встановлено, що фігуранти заздалегідь спланували напад.

«Двоє нападників цинічно проникли до квартири, зв’язали потерпілу, наділи їй на обличчя маску, вчинили безлад у помешканні та почали вимагати гроші й золоті прикраси, – з’ясували правоохоронці.

нападение на мать воина на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
Для конспірації чоловіки перевдяглися в уніформу працівників інтернет-провайдера, розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. І продовжив: розраховували фігуранти отримати 50 тисяч доларів.

Однак, зазначається, літня жінка мала лише дві тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, але фігуранти їх не взяли, а вирішили забрати лише телефон.

Втекти далеко чоловіки не встигли – їх затримали одразу, коли вони вийшли з квартири, зазначили у поліції. Крім того, окремо правоохоронці розшукали ймовірних пособника та організатора злочину.

«Я почула, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав. Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші. Вони перерили всю квартиру, забрали телефон і наказали сидіти до вечора. Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку», – згадує про події потерпіла.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Фігурантам загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Автор: Вікторія Яковенко
