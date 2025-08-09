У Харкові парочка, погрожуючи ножем, забрала сумку в жінки – поліція

У Харкові посеред дня сталося пограбування. Підозрюють 40-річного чоловіка та його 27-річну супутницю.

Постраждала 55-річна харків’янка. На проспекті Перемоги на неї напали та, погрожуючи ножем, відібрали сумку. Заява про це надійшла до райуправління поліції 6 серпня о 16:30.

“На місце події виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група підрозділу. Потерпіла описала зловмисників та додала, що в сумці були гроші у сумі близько 4 тисяч гривень”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

9 серпня поліціянти повідомили: ймовірних грабіжників викрили. Це 40-річний харків’янин та “його 27-річна супутниця”. Парочці повідомили про підозру в розбої.