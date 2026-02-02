Застілля на Харківщині завершилося ножовим пораненням: що сталося

Правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, вдарив ножем знайомого.

Подія сталася в Савинській громаді Ізюмського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В ході сварки під час застілля 54-річний чоловік вдарив ножем в область черевної порожнини свого опонента. 26-річного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні», – з’ясували правоохоронці.

Копи затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми. Наразі йому готуються обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, у Харкові чоловіка підозрюють, що він убив, а також вирізав око та частину вуха, повідомляє обласна прокуратура. Трагедія сталась у квартирі по вулиці Нескорених у середині січня 2026 року. Детальніше.