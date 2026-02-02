Live

Застілля на Харківщині завершилося ножовим пораненням: що сталося

Події 13:26   02.02.2026
Вікторія Яковенко
Застілля на Харківщині завершилося ножовим пораненням: що сталося Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, вдарив ножем знайомого.

Подія сталася в Савинській громаді Ізюмського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В ході сварки під час застілля 54-річний чоловік вдарив ножем в область черевної порожнини свого опонента. 26-річного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні», – з’ясували правоохоронці.

Копи затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років тюрми. Наразі йому готуються обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, у Харкові чоловіка підозрюють, що він убив, а також вирізав око та частину вуха, повідомляє обласна прокуратура. Трагедія сталась у квартирі по вулиці Нескорених у середині січня 2026 року. Детальніше.

Читайте також: «Енергетичне перемир’я закінчилося». На Харківщині – знеструмлення (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

24.01.2025
Застілля у Харкові закічилося вбивством: що сталося
09.01.2025
Застілля у Харкові завершилося викликом «швидкої»: на гостя напали з ножем
22.10.2024
Накинувся з ножем на товариша по чарці: на Харківщині затримали чоловіка


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Застілля на Харківщині завершилося ножовим пораненням: що сталося», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 13:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, вдарив ножем знайомого.".