Накинувся з ножем на товариша по чарці: на Харківщині затримали чоловіка
Фото: ГУНП в Харківській області
21 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про те, що до лікарні доставили чоловіка з колото-різаними пораненнями. Копи з’ясували, що сталося.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, тілесні ушкодження 56-річний постраждалий отримав від свого 60-річного знайомого під час вживання алкогольних напоїв.
«Під час застілля товариші посварилися. Зловмисник схопив кухонний ніж та кілька разів вдарив потерпілого. Поранений зателефонував своїй матері, яка викликала «швидку», – зазначили правоохоронці.
Фігуранта затримали, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 14:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про те, що до лікарні доставили чоловіка з колото-різаними пораненнями. Копи з’ясували, що сталося.".