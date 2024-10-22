Накинувся з ножем на товариша по чарці: на Харківщині затримали чоловіка

21 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про те, що до лікарні доставили чоловіка з колото-різаними пораненнями. Копи з’ясували, що сталося.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, тілесні ушкодження 56-річний постраждалий отримав від свого 60-річного знайомого під час вживання алкогольних напоїв.

«Під час застілля товариші посварилися. Зловмисник схопив кухонний ніж та кілька разів вдарив потерпілого. Поранений зателефонував своїй матері, яка викликала «швидку», – зазначили правоохоронці.

Фігуранта затримали, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 8 років тюрми.