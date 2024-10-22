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Набросился с ножом на собутыльника: на Харьковщине задержали мужчину

Общество 14:55   22.10.2024
Виктория Яковенко
Набросился с ножом на собутыльника: на Харьковщине задержали мужчину Фото: ГУНП в Харьковской области

21 октября правоохранители получили сообщение о том, что в больницу доставили мужчину с колото-резаными ранениями. Копы выяснили, что произошло.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, телесные повреждения 56-летний пострадавший получил от своего 60-летнего знакомого при употреблении алкогольных напитков.

«Во время застолья товарищи поссорились. Злоумышленник схватил кухонный нож и несколько раз ударил потерпевшего. Раненый позвонил своей матери, которая вызвала «скорую», — отметили правоохранители.

Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину мужчину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 14:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 октября правоохранители получили сообщение о том, что в больницу доставили мужчину с колото-резаными ранениями. Копы выяснили, что произошло.".