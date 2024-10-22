Набросился с ножом на собутыльника: на Харьковщине задержали мужчину
Фото: ГУНП в Харьковской области
21 октября правоохранители получили сообщение о том, что в больницу доставили мужчину с колото-резаными ранениями. Копы выяснили, что произошло.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, телесные повреждения 56-летний пострадавший получил от своего 60-летнего знакомого при употреблении алкогольных напитков.
«Во время застолья товарищи поссорились. Злоумышленник схватил кухонный нож и несколько раз ударил потерпевшего. Раненый позвонил своей матери, которая вызвала «скорую», — отметили правоохранители.
Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Если вину мужчину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: Нашел рюкзак и взял кредит на мужчину: в Харькове подозревают рецидивиста
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: задержали, застолье, набросился, нож, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Набросился с ножом на собутыльника: на Харьковщине задержали мужчину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 14:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 октября правоохранители получили сообщение о том, что в больницу доставили мужчину с колото-резаными ранениями. Копы выяснили, что произошло.".