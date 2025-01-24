Застілля у Харкові закічилося вбивством: що сталося

У Харкові затримали 34-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві товариша.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 23 січня близько 10:40 отримали повідомлення від жительки Основʼянського району про те, що в одній з квартир між чоловіками сталася бійка.

Поліцейські з’ясували, що потерпілий прийшов до свого 34-річного знайомого. Поки пиячили, посварилися.

«Зловмисник побив свого гостя. Постраждалий помер на місці», – додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.