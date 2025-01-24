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Застілля у Харкові закічилося вбивством: що сталося

Суспільство 16:48   24.01.2025
Вікторія Яковенко
Застілля у Харкові закічилося вбивством: що сталося Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові затримали 34-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві товариша.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 23 січня близько 10:40 отримали повідомлення від жительки Основʼянського району про те, що в одній з квартир між чоловіками сталася бійка.

Поліцейські з’ясували, що потерпілий прийшов до свого 34-річного знайомого. Поки пиячили, посварилися.

«Зловмисник побив свого гостя. Постраждалий помер на місці», – додали правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 34-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві товариша.".